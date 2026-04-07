Los 101 kilómetros de la Legión contarán con nueve mil participantes del 8 al 10 de mayo en Ronda

La edición de este año de los 101 kilómetros de la Legión en 24 horas se celebrará del 8 al 10 de mayo con salida y llegada en Ronda. La carrera volverá a contar con nueve mil participantes y recorrerá los municipios de Arriate, Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle, Montejaque y Benaoján.

Las modalidades que se organizan son a pie marcha individual y por equipos (24 horas) y en bicicleta de montaña (12 horas). Y a ellas se sumará una prueba infantil, con otros 1.200 participantes, que este año, como novedad, no solo se desarrollará en Ronda, sino también en el resto de localidades por las que transcurre la carrera.

Presentación de la edición

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha presentado este martes esta prueba junto al coronel jefe del Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión, Fernando Sánchez Pérez.

Camisetas oficiales de la presentación de la 101 kilómetros de La Legión en Ronda. / Diputación Provincial de Málaga

Salado ha destacado que esta prueba deportiva es todo un referente a nivel nacional e internacional en este tipo de carreras de ultrafondo, es una de las más exigentes a nivel físico y mental, pero también es una de las que mejor recuerdo deja en todos y cada uno de los participantes. “Es una carrera que lleva al límite a los deportistas, pero que tiene aparejados valores intrínsecos al deporte y a la encomiable labor que realizan los legionarios: compañerismo, trabajo duro, resistencia, disciplina, superación, generosidad y solidaridad”.

Así mismo, el presidente de la Diputación ha apuntado que Málaga valora y reconoce el trabajo de La Legión en sus actuaciones en misiones de paz y de ayuda en catástrofes, así como en cualquier emergencia para la que se les requiera. Y ha indicado que con los 101 kilómetros se refuerza ese vínculo especial que une a este cuerpo militar con la Serranía.

Colaboración con el consorcio de Bomberos

Francisco Salado ha explicado la colaboración con el consorcio provincial de Bomberos de Málaga (CPB), que va a ser clave para desempeñar las funciones de geolocalización de incidencias y coordinación del envío de medios sanitarios para la atención y gestión de las mismas a lo largo de todo el recorrido. También se contará con vehículos 4x4 para traslado de medios sanitarios por los caminos, pistas forestales y zonas de difícil acceso y un vehículo autobomba nodriza en el kilómetro 38 del recorrido, que servirá como punto de refresco para los participantes.

Paralelamente, el CPB facilitará desfibriladores externos automáticos (DEA) para su uso por parte de la organización, así como extintores portátiles en los pabellones habilitados para el alojamiento de los participantes. Y desplegará personal de guardia en régimen de retén preventivo en los puntos de mayor afluencia de público y participantes.

Retos de la edición

El coronel, jefe del Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión, Fernando Sánchez Pérez, ha hecho referencia a los principales retos de esta edición. El primero, que pocos días después de acabar la prueba comenzará el despliegue de efectivos de la Legión en Eslovaquia. El segundo reto trata de mejorar el estado de los caminos tras el tren de borrascas de febrero. Y el tercer reto es el de realizar la prueba infantil en todos los pueblos por los que transcurre la prueba.

Fernando Sánchez también ha destacado la participación internacional de la prueba, que cuenta con participantes de Polonia, Portugal, Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Italia o Alemania.

El itinerario será algo distinto para marchadores y ciclistas aunque se mantiene la mayor parte del recorrido en común, y se entregarán trofeos a los tres primeros de cada modalidad, categoría y género.

La carrera de ultrafondo de los 101 kilómetros de La Legión en Ronda en 2025. / La Opinión

Organización para una prueba de exigencia

El evento contará con la participación de 900 damas y caballeros legionarios, 10 médicos y 11 enfermeros, 150 estudiantes voluntarios de Fisioterapia, Enfermería y Podología, 150 voluntarios de Protección Civil, así como efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales de las localidades por las que transcurre la carrera.

En cuanto al equipamiento de atención sanitaria, habrá cuatro puestos de socorro (con médico, enfermero, sanitario y tres de ellos con fisios y podólogos), seis ambulancias de Soporte Vital Básico y otras dos de Soporte Vital Avanzado y cuatro UVI móviles.

Además, se contará con 34 camiones, 25 vehículos ligeros todoterreno del Ejército de Tierra más otros tantos de Protección Civil, seis motos todoterreno, tres camiones aljibe para suministro de agua y dos autobuses. Y a ello se unen 55 tiendas de campaña, 220 mesas, 12 grupos electrógenos y 10 remolques aljibe.

Provisiones

En el recorrido de la prueba se establecerán puntos de avituallamiento aproximadamente cada cinco kilómetros para los marchadores y entre diez y quince kilómetros para los ciclistas. En ellos hay bebidas, fruta, verdura, frutos secos, barritas energéticas, geles de hidratos de carbono, diversos tipos de pastelitos, y café y caldo caliente durante la noche.

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Para garantizar las provisiones a los participantes se dispondrá de 34.000 litros de agua embotellada, 25.000 litros de bebida isotónica, 27.000 naranjas, 23.000 plátanos, 1.000 kilos de verdura, 17.500 dulces, 10.000 barritas energéticas, 9.000 geles de hidrato de carbono, 3.600 tabletas de chocolate, 2.250 botellas de refresco de cola de 2 litros, 23.500 sándwiches, 3.200 litros de café, 3.000 litros de caldo, 1.800 kilos de macarrones y 1.440 kilos de filetes de pollo empanado.