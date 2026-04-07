El CAB Estepona busca certificar la permanencia en la Liga Femenina Endesa frente al Spar Gran Canaria

Ingeniería Ambiental CAB Estepona se enfrenta este miércoles (20.00 horas) a Spar Gran Canaria en una nueva jornada liguera en la que tendrá la oportunidad de certificar de forma matemática la permanencia en la máxima categoría nacional.

Ambos equipos preparan la jornada 27 de la Liga Femenina Endesa sin apenas descanso. Además, el equipo malagueño suma la dificultad de desplazarse hasta Gran Canaria para medirse a su rival en el Pabellón La Paterna. Las de César Aneas visitan al colista, ya descendido, que afronta este tramo ya sin presión y con las jugadoras enfocadas en buscar mejores sensaciones de cara a la siguiente temporada.

Reencuentros sobre la pista

Será un encuentro especial tanto para el técnico catalán, como para las jugadoras Meli Gretter y Claudia Contell —en su caso esta misma temporada— regresan a la que fue su casa, antes de recalar en el equipo de la Costa del Sol. Además, Sika Kone también volverá a una cancha en la que jugó durante varias temporadas.

No es fácil analizar al rival, ya que se han producido muchos cambios en la plantilla desde principio de temporada. Tras numerosas salidas durante la campaña, sólo quedan dos jugadoras de la plantilla inicial que visitó Estepona en verano para disputar un amistoso de preparación.

Declaraciones del entrenador

El entrenador de Ingeniería Ambiental CAB Estepona, César Aneas, compareció ante los medios para analizar el encuentro de este miércoles frente al Spar Gran Canaria. El técnico catalán aseguró que el equipo se desplaza “a un campo complicado” donde no es fácil ganar debido a las condiciones de la pista, además de “un viaje largo de por medio” que obliga al equipo a quedarse varias noches en la isla. Aneas apuntó que el conjunto canario cuenta “con jugadoras jóvenes de calidad” que están aportando mucho en la rotación del equipo de LF Endesa, además de complementarse con jugadoras “expertas” como Paula Estebas o Djeneba Ndiaye.

Noticias relacionadas

“Somos conscientes de que su róster ha cambiado mucho, pero debemos tener claro que este partido nos tiene que servir de cara a los siguientes compromisos”, apuntó Aneas, que tiene que claro que Spar Gran Canaria “va a defender muchos minutos en zona, por lo que habrá que estar muy concentradas para sacar la victoria”.