El Costa del Sol Málaga suma a UAX Mare Nostrum como partner educativo oficial

La Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y el Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol han firmado una alianza para potenciar la formación académica en la industria deportiva y preparar a profesionales para incorporarse a un sector cada vez más exigente y profesionalizado. UAX Mare Nostrum pasa así a ser el partner educativo oficial del club, una fórmula que ya mantiene con entidades deportivas de referencia como el Málaga CF o el Atlético de Madrid.

“Para UAX Mare Nostrum este acuerdo supone una oportunidad para reforzar nuestro compromiso con el desarrollo social y deportivo de Málaga. Además, permite visibilizar el papel de la educación como motor de desarrollo económico, generando el talento necesario para que empresas y clubes de la región sigan siendo referentes internacionales”, ha señalado Luis Couceiro, director de universidades del Grupo UAX y rector de UAX Mare Nostrum.

Por su parte, Pepa Moreno, presidenta del Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol y exjugadora, ha destacado que “la firma de este acuerdo nos permite generar oportunidades de desarrollo profesional para nuestros empleados y ayudar a que nuestras jugadoras piensen en su futuro dentro de la industria deportiva una vez finalicen su carrera en activo”.

Firma oficial de la alianza entre el UAX Mare Nostrum y el club de balonmano Costa del Sol Málaga. / Balonmano Costa del Sol

Formación práctica en entornos reales

A través de esta colaboración, tanto el club como los eventos que organiza se convierten en un entorno real de aprendizaje, donde los estudiantes trabajan en contacto directo con profesionales, conociendo de primera mano sus dinámicas, retos de gestión y necesidades operativas. Además, se impulsan experiencias prácticas en contextos reales, trasladando el aula al terreno de juego en áreas como salud, rendimiento, gestión deportiva o tecnología aplicada.

Entre las competiciones incluidas en el acuerdo destacan el Torneo Diego Carrasco Beach Handball y el Torneo Balonmano Playa Mare Nostrum, donde los asistentes también podrán conocer el nuevo Campus de la universidad en Málaga.

Clínics, becas y desarrollo académico

Dentro del ámbito académico, ambas entidades pondrán en marcha clínics formativos con sesiones especializadas en prevención de lesiones, recuperación y nutrición, dirigidas a jugadoras y personal del club e impartidas por expertos de UAX Mare Nostrum. Asimismo, se contempla un programa de becas y ayudas al estudio para jugadoras del primer equipo y otros profesionales, facilitando la compatibilidad entre deporte y formación universitaria.

Con esta alianza, UAX Mare Nostrum refuerza su compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de Málaga, dando visibilidad al deporte femenino y consolidando un modelo de colaboración entre universidad y deporte innovador y centrado en la excelencia.

El acuerdo suma la experiencia de UAX Mare Nostrum en educación superior, basada en formación práctica en entornos reales, con el prestigio del Club Balonmano Costa del Sol, cuyo primer equipo compite en la Liga de División de Honor Femenina Guerras Iberdrola y en la EHF European Cup Women 2025/26.

Un modelo de cooperación para el empleo

UAX Mare Nostrum refuerza con esta alianza su modelo de colaboración con la industria deportiva, convirtiendo la relación entre universidad y clubes en una estructura orientada a la empleabilidad y al desarrollo de talento. Este modelo ya cuenta con el respaldo de entidades como el Málaga CF o el Atlético de Madrid, incluyendo becas, formación continua y experiencias prácticas reales.

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Este enfoque sitúa a universidad y clubes como socios estratégicos, capaces de generar entornos de formación adaptados a la realidad del deporte profesional. Así, UAX Mare Nostrum consolida su apuesta por una educación conectada con el mercado laboral, donde el deporte actúa como motor de innovación, empleabilidad y crecimiento económico.