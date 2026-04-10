Alejandro Navarro, el deportista con un 92% de discapacidad y tetraplejia que desafía los límites

El próximo 18 de abril en Melilla, el deportista malagueño Alejandro Navarro se enfrentará a la última y decisiva etapa de un desafío deportivo y humano sin precedentes: completar las cuatro grandes pruebas de ultrafondo vinculadas a los Tercios de La Legión. Tras haber superado con éxito los 101 Kilómetros de Ronda en mayo de 2025, La Desértica de Almería en octubre de 2025 y La Cuna de la Legión en Ceuta el pasado 7 de marzo, Navarro afronta ahora La Africana, una de las pruebas más duras y exigentes del calendario cívico-militar en España.

Un desafío extremo que supera los límites

Con un 92% de discapacidad a consecuencia de una lesión medular, Alejandro Navarro afronta cada competición en unas condiciones físicas extremadamente complejas. Su movilidad se limita a hombros y bíceps, carece de control en el tronco y presenta dificultades para regular la temperatura corporal, factores que convierten cada prueba en un desafío de enorme exigencia tanto física como mental.

A pesar de ello, ha logrado encadenar pruebas de ultrafondo que exigen resistencia, estrategia y una gran capacidad de sacrificio. Su trayectoria no solo rompe barreras en el ámbito deportivo, sino que también cuestiona los límites establecidos, convirtiéndolo en un referente de superación, resiliencia e inclusión.

Este reconocimiento se ha visto reflejado recientemente en el ámbito institucional. La Fundación del Málaga CF le concedió el Premio Abdallah Ben Barek en la IX edición de los galardones #SiempreFuerte, destacando no solo sus logros deportivos, sino también su impacto como ejemplo social y humano.

Una vida junto a la solidaridad

La historia de Alejandro Navarro no puede entenderse sin su firme compromiso con la solidaridad. Bajo el lema “Dar sin recibir nada a cambio”, ha convertido cada uno de sus retos deportivos en una oportunidad para ayudar a los demás. A través de su asociación, canaliza iniciativas que combinan deporte, concienciación social y apoyo a distintas causas.

Su implicación va más allá de las competiciones. También participa en conferencias, actividades educativas y proyectos sociales, donde comparte su experiencia y transmite valores como el esfuerzo, la superación y la empatía.

En sus últimos desafíos, este compromiso se ha materializado en resultados concretos. Tras completar los 101 Kilómetros de Ronda, Alejandro logró recaudar 1.500 euros destinados a la AOPA Autismo Ronda. Posteriormente, en La Desértica de Almería, consiguió reunir 2.000 euros que fueron destinados a URA CLAN, una entidad vinculada al impulso del deporte inclusivo.

“Kilómetros de honor”

En esta última fase de su desafío, Alejandro ha decidido unificar sus esfuerzos solidarios en una única causa. A través de la campaña “Ponte en marcha con Alejandro: Kilómetros de honor”, activa en la plataforma MigranodeArena, se ha marcado el objetivo de recaudar 3.000 euros destinados a la Fundación Tercio de Extranjeros.

Esta entidad desarrolla una importante labor de apoyo social a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, con especial atención a quienes formaron parte de La Legión, reforzando así el vínculo entre el reto deportivo y el colectivo al que está ligado.

Como en todas sus iniciativas, el carácter altruista es total: el 100% de los fondos recaudados se destina íntegramente a la causa, consolidando un modelo de acción basado en el compromiso y la generosidad.

Proyección internacional

La cita del 18 de abril de 2026 en Melilla no solo supondrá el cierre de un reto de enorme exigencia, sino que podría convertirse en un hito histórico. Si logra completar La Africana, Alejandro Navarro habrá conseguido finalizar las cuatro grandes pruebas de ultrafondo de La Legión en unas condiciones físicas extremas, algo sin precedentes.

Según su entorno, este logro podría dar lugar a la solicitud de reconocimiento como Guinness World Records, lo que situaría su historia en el ámbito internacional como ejemplo de superación, inclusión y compromiso social.

Más allá de marcas, tiempos o clasificaciones, la historia de Alejandro Navarro trasciende el ámbito deportivo. Su recorrido representa una forma de entender la vida basada en la constancia, la solidaridad y la capacidad de transformar la adversidad en motor de cambio.

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Cada kilómetro recorrido no solo acerca una meta, sino que envía un mensaje claro: los límites pueden redefinirse cuando existe determinación, propósito y voluntad de ayudar a los demás.