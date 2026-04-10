El Balonmano Costa del Sol Málaga confirma la renovación de Bárbara Piñeira hasta 2027

El Costa del Sol Málaga y Bárbara Piñeira llegan a un acuerdo para continuar unidos hasta 2027. Es la antesala al momento más importante de la temporada para el Costa del Sol Málaga, que la próxima semana inicia la semifinal de la EHF European Cup. Y en dos, arrancará el play off de la Liga Guerreras Iberdrola. Está puesto el foco en estas semanas cruciales, aunque de manera paralela no se detiene la actividad en las oficinas para la construcción del proyecto 2026/27.

Cartel de la renovación de Bárbara Piñeira hasta 2027 / Costa del Sol

Una pieza versátil con ADN malagueño

Así, el club malagueño puede anunciar que ha llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato, por una temporada más, de Bárbara Piñeira. La canterana continuará de blanco y negro en la que es su tercera etapa en el primer equipo.

La benalmadense se ha consolidado en la rotación de Suso Gallardo durante esta campaña, donde ha actuado en toda la primera línea, además de en ocasiones puntuales en el extremo. Una versatilidad que se valora con esta renovación para una jugadora de 23 años que aún tiene mucho margen de desarrollo.

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En este curso acumula 34 partidos en los que ha anotado 35 goles. Un rendimiento aceptable para la joven, que se une en el capítulo de continuidades a Martu Romero, Merche Castellanos y Rocío Campigli. Una buena noticia, también por dotar al plantel de ese ADN malagueño.