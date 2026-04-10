Masters 1000 Montecarlo | Carlos Alcaraz - Alexander Bublik, en directo

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrenta este viernes contra Alexander Bublik en los cuartos de final del torneo de Montecarlo, de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre tierra batida. El kazajo se impuso por la vía rápida en su duelo de octavos de final al checo Jiri Lehecka.

Transmisión en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Bublik.

Por su parte, el murciano, de 22 años, ganó este jueves al argentino Tomás Etcheverry en tres sets (6-1, 4-6, 6-3) en un partido en el que el número uno del mundo cedió su primer set en el torneo pero que resolvió en la manga definitiva tras más de dos horas de juego.

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Alcaraz sigue avanzando en su defensa del título en Montecarlo.