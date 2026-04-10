Acción solidaria
Recaudación solidaria para “Ñoño”: deporte, ayuda y una causa que emociona
Una iniciativa vinculada a la Ultra de Sierra Nevada buscará apoyar a un joven malagueño con parálisis cerebral
Álvaro Borrego
La comunidad deportiva y solidaria se une en una nueva iniciativa a favor de “Ñoño” y su familia, un joven de 16 años con parálisis cerebral cuya historia ha conmovido a muchos. Aprovechando el marco de la Ultra de Sierra Nevada, una de las pruebas de montaña más exigentes del país que recorre desde Granada hasta Pradollano atravesando distintos puntos de avituallamiento, se ha organizado una recaudación solidaria con un objetivo muy concreto: conseguir fondos para que él, junto a sus padres y su hermana, puedan disfrutar de un necesario respiro familiar en un entorno natural adaptado a sus necesidades.
Las formas de colaborar son sencillas y accesibles para todos. Por un lado, quienes asistan al evento podrán acercarse al stand de Soy Montaña de la Ultra de Sierra Nevada durante los días 9, 10 y 11 de abril y adquirir una pulsera solidaria. Por otro lado, también se ha habilitado un sistema de donaciones online, donde cualquier aportación suma y, como gesto simbólico, los donantes recibirán un pequeño e-book en el que el propio Ñoño comparte su forma de entender la felicidad pese a las dificultades. Más allá de la ayuda económica, la iniciativa busca transmitir un mensaje más profundo: la importancia de la empatía, la gratitud y el valor de lo esencial.
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