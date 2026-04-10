Siete equipos de Málaga compiten en STEM Racing Fórmula 1 con 42 alumnos

Un total de siete equipos de Málaga, integrados por 42 alumnos, participan por primera vez en el prestigioso STEM Racing supported by Formula 1®, una iniciativa internacional que combina ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con el mundo del automovilismo. La presentación oficial de los equipos andaluces tiene lugar en Jerez, ciudad que acogerá la competición los próximos 20 y 21 de mayo en el Circuito de Jerez- Ángel Nieto.

Ingeniería y trabajo en equipo en un solo proyecto

Este programa supone una experiencia educativa innovadora en la que el alumnado se enfrenta a un reto real: diseñar, fabricar y competir con un coche de Fórmula 1 en miniatura impulsado por aire comprimido, replicando los procesos y dinámicas de trabajo de una escudería profesional. Para ello, emplean herramientas avanzadas como software de diseño CAD, simulaciones aerodinámicas (CFD) y técnicas de fabricación aditiva mediante impresión 3D, trasladando los conocimientos teóricos del aula a un entorno práctico y altamente motivador.

De esta forma, el programa no solo impulsa competencias STEM, sino también habilidades transversales clave como el liderazgo, la comunicación, la creatividad, la resolución de problemas y el emprendimiento, fundamentales para su desarrollo académico y profesional.

Amplia participación andaluza

La participación andaluza en esta edición refleja el creciente interés por este tipo de iniciativas educativas innovadoras. En total, 180 estudiantes de entre 9 y 19 años, procedentes de 27 centros educativos, compiten organizados en 30 equipos, desarrollando proyectos completos de carácter interdisciplinar.

En el caso de la provincia de Málaga, los centros participantes son Al-Baytar (Benalmádena), IES Playamar (Torremolinos), IES Cerro del Viento (Benalmádena), IES Rodríguez Delgado (Ronda), IES Las Viñas (Manilva) y el IES Salvador Rueda de Málaga capital, consolidando así la presencia de la provincia en una competición de ámbito regional con proyección internacional.

Evaluación global y proyección internacional

La competición no se centra únicamente en la velocidad de los prototipos, sino en un enfoque integral del aprendizaje. Los equipos son evaluados en función de la calidad técnica del vehículo, el rendimiento en carrera, la innovación, la organización del equipo y su capacidad de comunicación, lo que exige un equilibrio entre distintas competencias.

El programa está dirigido a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, y se estructura en tres niveles de especialización: Entry, Development y Professional. Cada equipo cuenta con el apoyo de docentes especializados en áreas STEM, que guían el proceso tras recibir formación específica.

STEM Racing se consolida como una herramienta clave dentro de las estrategias educativas orientadas a modernizar el sistema educativo y fomentar vocaciones científicas y tecnológicas. Al conectar el currículo académico con retos reales y actuales, el programa permite al alumnado experimentar de primera mano cómo se aplica el conocimiento en contextos profesionales.

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Además, su dimensión internacional refuerza el prestigio de la iniciativa, integrando a los estudiantes en una comunidad global vinculada a la innovación, la ingeniería y el automovilismo, y preparándose para afrontar con garantías los desafíos del futuro.