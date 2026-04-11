El CAB Estepona firma la salvación en la LF Endesa (90-66)

Victoria para la historia del CAB Estepona. El equipo malagueño aseguró este sábado, con un triunfo por 90-66 frente a Cadí La Seu, la permanencia en la Liga Femenina Endesa. Un hito para el baloncesto de la provincia que no solo ha convivido un año en la máxima categoría, sino que se ha confirmado para estar en la campaña 2026/27.

Primera parte

El conjunto de la Costa del Sol volvió a hacer una muy buena puesta en escena, marcando el ritmo que querían en ataque y no dejando sumar a las jugadoras del cuadro pirenaico, con un parcial de 12-2 en cinco minutos, con Madison Conner y Sika Kone. Tras esa buena renta inicial, veían cómo Marina Mata se hacía fuerte en la pintura y con una canasta sobre la bocina acababa poniendo el 17-14 en el primer período.

Meli Gretter era la encargada de sumar la primera canasta del CAB Estepona que llevara otra rúbrica que no fuera la de Kone o Conner. Un triple de Laia Raventós igualaba el partido y poco después una canasta de Regina Aguilar daba la primera ventaja del partido a las suyas (21-23). La buena dinámica del equipo catalán les acabó llevando hasta el 23-35 que firmaba un triple de Lacorzana. Una buena reacción local permitió a las pupilas de César Aneas llegar al ecuador del encuentro seis abajo (32-38).

Segunda parte

Y entonces, todo cambió. La magia del Pineda se hizo notar, la grada apretó como uno más y jugadoras como Contell, Kone, Conner y Rodríguez desde el triple entraron en ebullición. Un demoledor parcial de 32-8 acabó siendo letal. 66-46 a falta de diez minutos que hacían que el conjunto esteponero acariciara con la yema de los dedos la salvación matemática.

No quería dejar de luchar Cadí La Seu, a sabiendas que necesitan al menos sumar un triunfo más para no tener que mirar hacia abajo en las jornadas que restan para el final de la liga regular, pero los cinco puntos de inicio de la granadina Marta Morales (70-53) quedaron en nada. Conner volvió a demostrar su facilidad para sumar desde más allá del arco y, después de los 12 triples cosechados en Gran Canaria el miércoles, acabó firmando 8/12 y 30 puntos ante un público que no pudo más que corear su apellido y rendirse a sus pies, al igual que lo hicieron con Kone y, sobre todo, con Ari Ruiz.

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La júnior, canterana del club desde edad minibasket y que esta temporada finaliza su etapa formativa, saltó a la pista en el tramo final del partido convirtiéndose en la primera jugadora del CAB Estepona que disputa minutos en LF Endesa antes de cumplir los 18 años, quedando para la historia de la entidad. El resultado final, un 90-66 que permite respirar y soñar a partes iguales a falta de dos jornadas de liga regular.