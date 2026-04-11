El Nueces de Ronda Atlético Torcal asegura virtualmente la permanencia tras ganar al Les Corts UBAE (0-4)

Tarde práctica y plácida la que tuvo el Nueces de Ronda Atlético Torcal este sábado en el Pabellón La Illa Diagonal en un encuentro que tuvo más goles que juego contra el Les Corts UBAE (0-4). El técnico malagueño planteó un duelo sólido que hizo que el rival no generase más dificultades de las necesarias, aunque gran mérito de ello lo tuvieron las dos guardametas del conjunto visitante, Andrea y Valeria.

Era un encuentro importante para los dos equipos, pero más aún para la escuadra costasoleña porque la victoria hacía que el equipo alcanzara la cifra de 30 puntos, que Víctor Quintero declaró en la previa que podría marcar el objetivo de la permanencia. Ambos venían de ganar en su anterior encuentro y su cercanía en la clasificación auguraba un duelo igualado y así fue. Con esta victoria ambos equipos tienen una treintena de puntos por lo que aseguran virtualmente la permanencia en la mejor liga de mundo del futsal femenino por un año más.

El encuentro comenzó con una doble ocasión de Les Corts en la que Andrea salvó a su equipo del primer gol catalán, a lo que respondió África con un disparo al travesaño. Un inicio movido que intentó alterar Silvia con un disparo que desvió Andrea con su cuerpo. Fueron unos primeros minutos de tanteo en el que nadie quería arriesgar más de lo necesario a tenor de lo que se jugaban.

El primer golpe lo asestó el Nueces de Ronda Atlético Torcal en una gran recuperación de Susi Montalbán cerca del área local que finalizó con un gran zurdazo, que se coló por la escuadra derecha de la meta de Anna Solans (0-1). Pudo anotar el segundo de nuevo Susi en el minuto 10 pero su disparo se marchó ligeramente a la izquierda de la portería rival. Era un primer tiempo con muchas imprecisiones y juego táctico pero sin ocasiones claras en ambas porterías.

La tuvo Lucía Gómez en una jugada combinativa de Les Corts, pero su disparo se marchó por encima de los tres palos. En el 16', un zapatazo marca de la casa de Unami cerca del área supuso el 0-2 para el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Un gol que daba tranquilidad a las chicas de Víctor Quintero. Con este resultado se cerró un primer tiempo sin mucha historia, pero con un dominio parejo y el mayor acierto del Nueces de Ronda Atlético.

El segundo tiempo comenzó como el anterior, mucho juego de medio campo, sin ocasiones claras y el cambio en la portería para el Nueces de Ronda Atlético Torcal, donde Valeria ocupó el lugar de una imperial Andrea que esta creciendo a pasos agigantados. En el minuto 31 llegó el tercero del Nueces de Ronda Atlético Torcal en una jugada en la que África recibió de espaldas, se giró, y su disparo a media distancia se coló en la portería de una Anna Muniesa (0-3).

Inmediatamente después del gol, Les Corts Dispuso de juego de 5 con portera jugadora aunque las mejores ocasiones fueron para el conjunto malagueño que pudo ampliar distancias con varias ocasiones. La tuvo Silvia en el minuto 35 pero desvió con acierto Valeria el disparo de la jugadora catalana. A falta de 3 minutos Ona Solans conectó un zurdazo que se escapó por poco a la izquierda de la meta de Valeria, quien volvió a salvar a su equipo en el 38 y medio en una jugada personal de Paula Guix. A 30 segundos del final la tuvo África en una recuperación y posterior disparo a puerta vacía que no logró su cometido.

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Les Corts se quedó con una jugadora menos por una clara roja a Lucí debido a un agarrón a Sandra García tras una pérdida de balón, y en la posterior jugada África marcó el 0-4 para cerrar el encuentro. Un resultado práctico, con más goles que juego y una victoria que pone al conjunto de Víctor Quintero con pie y medio un año más en la máxima categoría del futsal español.