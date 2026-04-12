TENIS
Final de Montecarlo: Alcaraz - Sinner, en directo
El murciano busca revalidar título en Mónaco
Redacción
El partido tuvo sus momentos delicados, pero Carlos Alcaraz logró este sábado superar al tenista local Valentin Vacherot para meterse en la gran final del Masters 1000 de Montecarlo, la primera gran cita de la gira de tierra. Su victoria, por doble 6-4, da muestra de la gran regularidad que el murciano ha adquirido a lo largo de la semana, y que pretende prolongar en la final por el título.
Enfrente tendrá al de siempre: Jannik Sinner. El italiano, tras completar un cuadro casi impecable y derrotar a Zverev en semifinales con un contundente 6-1/6-4, buscará seguir con la buena racha tras sus triunfos en Indian Wells y Miami. De doblegar a 'Carlitos', Sinner recuperaría el primer puesto del ranking mundial.
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- El metro de Málaga avanza en su prolongación al futuro Hospital Virgen de la Esperanza: obras en calle Hilera
- Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: 'Es un partido muy importante contra el Málaga CF, pero no definitivo
- El declive del comercio tradicional en la calle Pelayo: la transformación de Málaga hacia un entorno más turístico
- Marbella contrata a una empresa para mejorar los yacimientos de San Pedro
- Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas
- La Semana Santa de Málaga 2026: más visitantes y aumento del cortejo de nazarenos