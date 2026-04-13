Surf Adaptado
Casa Lola lanza una croqueta solidaria junto a la surfista Sarah Almagro para impulsar su carrera internacional
La iniciativa destinará 1 euro por cada croqueta vendida durante tres meses para apoyar a la campeona mundial de surf adaptado
Álvaro Borrego
El grupo Casa Lola refuerza su compromiso social con una nueva acción solidaria en colaboración con la surfista malagueña Sarah Almagro. La iniciativa consiste en el lanzamiento de una croqueta especial cuya recaudación contribuirá directamente a financiar la carrera deportiva de la atleta en competiciones internacionales.
La presentación oficial será el próximo martes 14 de abril a las 11:00 horas en Casa Lola de la plaza Uncibay, donde se dará a conocer esta propuesta gastronómica con un propósito.
Una croqueta con identidad propia
La receta de esta croqueta solidaria está inspirada en “El cantinflas”, el pintxo favorito de Sarah Almagro. Su elaboración combina sabores intensos y actuales: Kebab de ternera, mayonesa de chipotle, lima, cilantro y cebolla frita.
Durante los tres meses de duración de la campaña, por cada unidad vendida se donará 1 euro a la deportista, permitiendo a los clientes colaborar de forma directa con su trayectoria profesional.
Historia de superación
La vida de Sarah Almagro cambió radicalmente en 2018 tras sufrir una meningitis meningocócica con sepsis que provocó la amputación de manos y pies. Lejos de rendirse, inició un proceso de superación que le ha llevado a convertirse en una referente internacional del surf adaptado.
Actualmente, compite en la categoría Prone 2, donde ha logrado varios podios en campeonatos del mundo. Su trayectoria fue reconocida en 2024 con la Medalla de Andalucía del Deporte, consolidando su papel como ejemplo de resiliencia y esfuerzo.
Gastronomía con impacto social
Con esta acción, Grupo Casa Lola apuesta por una hostelería que trasciende lo gastronómico, impulsando proyectos con impacto real en la sociedad. La croqueta solidaria estará disponible en todos sus establecimientos, invitando a los clientes a participar en la iniciativa a través de un gesto sencillo: compartir mesa.
El acto de presentación contará con la presencia de Sarah Almagro y representantes del grupo hostelero, quienes atenderán a los medios y darán a conocer los detalles de esta colaboración solidaria.
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