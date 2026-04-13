Atletismo
La malagueña Naiara García iguala en Florida el récord andaluz de 800 metros
La deportista malagueña, además de igualar el récord de 800 metros, batió en febrero el récord de España sub-23 de 1.000 metros en pista cubierta
EFE
La atleta malagueña Naiara García Moreno igualó el récord de Andalucía de 800 metros en la South Florida de Estados Unidos, una competición en la que participó representando a la Universidad de Saint John's, en Nueva York, donde cursa estudios de Justicia Criminal y Psicología Forense.
La mediofondista, que en España defiende los colores del Trops Cueva de Nerja, ganó la prueba con un registro de 2:03.87 y de esa forma igualó la marca regional de Lara Alexia Tortell que, en su etapa en el Unicaja Jaén Paraíso Interior, logró la plusmarca regional en Pfungstad (Alemania) el 21 de junio de 2023.
García superó en la prueba de 800 metros estadounidense a Baara Stewart, de Towson, que hizo un tiempo de 2:04.96, y a Olivia Dodds, de Boston University, tercera con 2:07.09, mientras que Andy Murray, de Darthouth, y Leonni Griffin, fueron cuarta y quinta, respectivamente, con 2:07.80 y 2:07.99, respectivamente.
Ya en febrero, la malagueña batió el récord de España sub-23 de 1.000 metros en pista cubierta en el Crimson Open, con 2: 44. 63 y superó el de la doble campeona de Europa de 1.500, Nuria Fernández, que corrió en 2:45,31 hace 28 años.
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