Paloma Gutiérrez Castillo, de vuelta al ajedrez: subcampeona de Andalucía y clasificada para el Campeonato de España

La ajedrecista malagueña Paloma Gutiérrez Castillo ha protagonizado uno de los regresos más destacados del ajedrez andaluz reciente al proclamarse subcampeona del Campeonato de Andalucía Absoluto 2026 celebrado en Linares (Jaén) del 9 al 12 de abril.

El torneo, conocido por la elevada exigencia competitiva, se disputa en formato absoluto mixto, con participación conjunta de hombres y mujeres. Se reunieron 66 jugadores a lo largo de siete rondas, con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada. Paloma partía desde el puesto 48 del ranking inicial y logró escalar hasta una meritoria 21ª posición en la clasificación general, resultado que le ha valido para conseguir el subcampeonato y, además, la clasificación para el Campeonato de España Absoluto.

Este logro cobra aún más relevancia al tratarse de su regreso a la competición absoluta andaluza tras 20 años de ausencia. Jugadora del Club Coín, Gutiérrez vuelve así a situarse entre la élite del ajedrez autonómico.

Paloma Gutiérrez se proclama subcampeona del campeonato de Andalucía de ajedrez absoluto diputado en Linares. / La Opinión

Una trayectoria excepcional

Hablar del currículum ajedrecístico de Paloma Gutiérrez implica recorrer una carrera repleta de éxitos desde edades tempranas. A nivel provincial y autonómico, dominó todas las categorías desde sub-12, destacando especialmente su condición de campeona absoluta con tan solo 12 años.

En el ámbito nacional, se mantuvo de forma constante entre las cinco mejores jugadoras de su categoría, logrando títulos como campeona de España por equipos sub-16, además de varios subcampeonatos, incluyendo el absoluto.

Su proyección internacional la llevó a disputar cinco campeonatos del mundo, un europeo y representar a España en la 36ª Olimpiada de Ajedrez. También participó como invitada en torneos de países como Islandia e Irán.

En 2005 alcanzó el título de Maestra Internacional Femenina (WIM), convirtiéndose en la primera andaluza en lograrlo y, hasta hoy, la única de la provincia de Málaga. Ese mismo año firmó uno de los hitos más importantes de su carrera: su victoria frente al Gran Maestro ruso Oleg Korneev (Elo FIDE 2600) en el VIII Open Internacional de Málaga, siendo la única jugadora española en vencer a un rival de tal nivel en aquel momento.

Más allá del tablero

Paralelamente a su carrera deportiva, la malagueña ha desarrollado una sólida trayectoria académica y profesional. Estudió la carrera de ingeniería industrial por la Universidad de Málaga, obtuvo su doctorado en Arizona y ejerció como profesora durante dos años en la Universidad de California en Davis. Actualmente, ejerce como profesora titular en la Universidad de Málaga en el área de Ingeniería Industrial, especializada en mecánica de fluidos.

Además, es monitora nacional de ajedrez y forma parte de la Junta Directiva de la Federación Española.

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Un regreso con nuevas puertas

El subcampeonato logrado en Linares no solo supone un reconocimiento a su talento y constancia, sino que abre la puerta a nuevos retos en el panorama nacional. Su clasificación para el Campeonato de España Absoluto confirma que, dos décadas después, Paloma Gutiérrez sigue siendo una figura de referencia dentro y fuera del tablero.