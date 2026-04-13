El Real Club Mediterráneo destaca en la Copa Bahía de Málaga

La Copa Bahía de Málaga acaba de cerrar ocho meses de competición con una destacada flota de cruceros y de dar a conocer los nombres que se han adjudicado los títulos de esta edición en sus distintas categorías. El Real Club Mediterráneo ha destacado al imponerse en las dos principales categorías del circuito.

La regata organizada por el propio Real Club Mediterráneo y el Real Club El Candado se ha desarrollado bajo el sistema de compensación ORC y se ha consolidado como una de las competiciones más activas del calendario andaluz de vela. En la clase ORC 1, el triunfo absoluto ha sido para el Uxama, un Malbec 360 R patroneado por Pablo Valenzuela, que ha firmado una temporada muy regular a lo largo de las ocho pruebas disputadas, imponiéndose con solvencia en la clasificación general final.

Otros resultados

El podio de esta categoría ha tenido un claro protagonismo del Real Club Mediterráneo, con el segundo puesto del Aquilon, un Dehler 36 JV de Ignacio Benthem, mientras que la tercera posición fue para el Behahavís, del Real Club El Candado. Por su parte, en la categoría ORC Promo, el dominio para el Mediterráneo fue igualmente rotundo, gracias al Wasabi, un Yatlant 24 patroneado por Rafael Mir Macías, que se ha alzado con la victoria final tras imponerse con autoridad en las siete mangas disputadas.

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El segundo y tercer puesto de esta categoría fue para Anka Motz y Rumbero, respectivamente, completando así una clasificación marcada por la competitividad y la alta participación. Recordemos que la Copa Bahía de Málaga ha contado con la presencia de embarcaciones del Real Club Mediterráneo, el Real Club El Candado y el Club Náutico Marítimo de Benalmádena, reflejando el excelente momento que atraviesa la vela de crucero en la provincia.