Trámite en Lanzarote para el Balonmano Costa del Sol Málaga antes del reto europeo de la EHF European Cup

El Costa del Sol Málaga de balonmano vuelve a la actividad tras la semana internacional y afronta una semana con dos partidos. El foco está puesto en la semifinal de la EHF European Cup, palabras mayores, ya que en apenas seis días se reparte el billete para disputar el título continental. La ida se jugará el domingo a las 12:00 horas en Carranque.

Pero antes hay un compromiso ineludible: cerrar la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola. Será este martes, a las 21:00 hora peninsular, en la pista del Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife.

Sin nada en juego

No hay nada en juego para ninguno de los dos equipos. Las isleñas están descendidas de manera matemática, mientras que las malagueñas serán terceras pase lo que pase.

El conjunto costasoleño espera conocer el sábado a su rival en los cuartos de final del ‘play off’, que saldrá entre el Replasa Beti-Onak y el Conservas Orbe Zendal BM Porriño. A día de hoy serían las gallegas, sextas clasificadas.

“Un trámite” antes de Europa

“Para nosotras es un trámite y para ellas también, por desgracia. Espero que nos sirva para volver a la competición y coger ritmo de cara a esa semifinal europea”, explica el técnico Suso Gallardo en la previa.

El entrenador no esconde cuál es la prioridad: “Este partido hay que jugarlo, pero nuestro objetivo es el domingo. Es uno de los objetivos del club desde principio de temporada, estamos en una posición increíble, con muchísimas ganas e ilusión por afrontarlo”.

Bajas y planificación

El equipo cuenta con las bajas de las últimas semanas: Maider Barros, Joana Resende, Nicxon Clabel, Estela Doiro y Bárbara Vela.

La expedición viajará el mismo martes en avión a Lanzarote y regresará a Málaga el miércoles, comenzando a preparar la semifinal europea a partir del jueves.

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Antes de centrarse por completo en Europa, el Costa del Sol Málaga deberá cumplir con este trámite en las islas. Un partido sin consecuencias en la tabla, pero necesario para mantener el ritmo competitivo de cara a uno de los momentos clave de la temporada.