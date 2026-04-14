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El Atlético expulsa al Barça de la Champions tras un duelo de altura

Champions League: Atlético - Barcelona, en imágenes

Champions League: Atlético - Barcelona, en imágenes

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Champions League: Atlético - Barcelona, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Redacción

El Barcelona, que jugó desde el minuto 77 con 10 jugadores por expulsión de Eric García, venció 1-2 al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, por lo que la eliminatoria concluyó 3-2 a favor de los rojiblancos, clasificados para las semifinales de la competición.

Lamine Yamal adelantó al Barcelona en el minuto 4. En el minuto 24 Ferran hizo el 0-2 y en el 31 Lookman firmó el 1-2.

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En el minuto 55 le fue anulado un tanto a Ferran por fuera de juego y en el 77 Eric García fue expulsado por una falta a Sorloth cuando el delantero atlético era el último hombre y enfilaba a Joan García. Ambas acciones fueron revisadas por el árbitro a instancias del VAR.

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