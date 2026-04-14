Fútbol
El Atlético expulsa al Barça de la Champions tras un duelo de altura
Redacción
El Barcelona, que jugó desde el minuto 77 con 10 jugadores por expulsión de Eric García, venció 1-2 al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, por lo que la eliminatoria concluyó 3-2 a favor de los rojiblancos, clasificados para las semifinales de la competición.
Lamine Yamal adelantó al Barcelona en el minuto 4. En el minuto 24 Ferran hizo el 0-2 y en el 31 Lookman firmó el 1-2.
En el minuto 55 le fue anulado un tanto a Ferran por fuera de juego y en el 77 Eric García fue expulsado por una falta a Sorloth cuando el delantero atlético era el último hombre y enfilaba a Joan García. Ambas acciones fueron revisadas por el árbitro a instancias del VAR.
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