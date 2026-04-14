Final de Copa y preferia: Sevilla se blinda para el supersábado con un doble dispositivo en la Cartuja y el Real

Final de la Copa del Rey y preferia de Sevilla. Estos son los eventos que acogerá en este supersábado la capital andaluza, que presenta ya "un lleno técnico" en los hoteles, según informan desde la patronal. Y entre cacharritos y ambiente de fútbol, entre el Real y la Cartuja, las autoridades ultiman ya los dos dispositivos necesarios para garantizar la seguridad ciudadana en unos días con decenas de miles de personas en la calle. Un despliegue que, sin embargo, "preocupa" a algunos sindicatos de la Policía Local.

"La Policía Local hará un esfuerzo muy importante el sábado en el entorno del estadio de La Cartuja, y el recinto ferial tendrá su propio dispositivo policial", explicó este lunes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. "Desde ese mismo día, además, se incorporan al dispositivo dos retenes fijos de Bomberos en el Real durante las 24 horas", añadió Sanz. Y entre las herramientas disponibles, hasta "33 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial" distribuidas por la Feria.

Desde la Subdelegación del Gobierno, por su parte, detallan que este jueves se anunciará el despliegue específico para el encuentro, aunque a buen seguro rondará el número de anteriores ediciones. En la final de 2025, que disputaron Real Madrid y FC Barcelona, se movilizaron 1.400 efectivos; cifra similar a la de 2024 -entre Athletic de Bilbao y Mallorca-, cuando se desplegaron 1.511 agentes. Para el Real Sociedad-Atlético de Madrid de este año, hay que tener en cuenta además antecedentes históricos tan trágicos como la muerte del seguidor txuri-urdin Aitor Zabaleta, asesinado en 1998 por un ultra vinculado al sector colchonero más radical.

"Sabemos que hay algunos que tratan de erosionar el ambiente festivo, y para evitarlo están más que preparadas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", afirmó al respecto de esta posible rivalidad entre hinchadas Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla. "Hacemos un llamamiento a que las aficiones vengan a disfrutar. Sevilla es una ciudad muy disfrutable y el objetivo es vivir un gran evento deportivo", recalcó Toscano en una entrevista en SER Deportivos Gipuzkoa.

"Preocupación" en la Policía ante el supersábado

"Nadie en el 092, nadie en el Centro de Control, nadie asignando servicios, nadie en la Inspección de Guardia. Si llamas, nadie lo cogerá. Si pasa algo, puede que no haya quien lo gestione", denunció el pasado viernes el Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS). "Esto ya no es falta de organización, esto es poner en riesgo a los ciudadanos y a los propios policías. Sevilla no puede funcionar así", señaló esta organización junto a una imagen del centro de control vacío.

"Afrontamos el fin de semana con preocupación", reconoce el presidente del Sppme-A en Sevilla, Luis Val. "La Copa del Rey se lleva muchos efectivos, y en la preferia habrá gente también. Y si ya con el turno no es suficiente en un finde normal, aún menos en uno tan extraordinario como este", señala Val a este medio. "Ya el pasado se vio que, como vamos con mínimos, no tuvimos un servicio de transmisiones adecuado".

Tal como subraya este representante sindical, se han nombrado servicios extraordinarios dentro del Cuerpo para la preferia, dentro del plan de productividades de la Policía Local. "Pero no la cantidad necesaria, ya que existe una limitación a la cantidad de jornadas que se pueden echar en este periodo. Y lo que gastes durante este primer fin de semana se detrae luego de la semana de la propia Feria".

"Llevamos mucho tiempo criticando que la de Sevilla es una policía de eventos. Por eso para este fin de semana, en el que coinciden final de Copa y preferia, sí han nombrado servicios extraordinarios", apunta Santiago Raposo, representante de Csif en el Cuerpo. "Pero cuando pasen todas estas grandes citas, volveremos a tener solo tres policías por turno en la sala 092, que es una locura", apunta Raposo.

El alcalde de la capital andaluza ya ha subrayado que para la semana de Feria habrá "más de 1.000 policías locales operativos". Es decir: prácticamente la totalidad de la plantilla. Y entre ellos, el Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), la unidad de élite de este Cuerpo creada hace solo unas semanas: "El GAR tendrá protagonismo y visibilidad en el recinto ferial, tal como podrán comprobar pronto los ciudadanos", ha adelantado Sanz.

Sin casetas abiertas para aficionados

Se espera, por tanto, un importante despliegue policial este próximo fin de semana. El principal motivo para ello es la coincidencia del Real Sociedad-Atlético de Madrid y la preferia, que atraerá a miles de seguidores de ambos conjuntos. Aunque para el alcalde de Sevilla, el cruce entre público de ambos eventos no parece tener sentido a priori: "No se a qué van a venir los aficionados al Real, porque las casetas están cerradas".

Noticias relacionadas

"Si quieren venir a pasear y a conocer lo que es el montaje de la feria... Pero difícilmente se van a poder meter en ninguna caseta, porque la mayoría están cerradas, y las que puedan estar abiertas no lo están", ha insistido el edil popular este pasado lunes. "Están montando farolillos y terminando el montaje, y no están disponibles para que un aficionado al Atlético de Madrid o de la Real Sociedad se pueda tomar una cerveza".