Málaga acogerá en octubre la gran final del 'Circuito 3x3 CaixaBank' 2026

Málaga acogerá el próximo 3 de octubre la gran final del Circuito 3x3 CaixaBank. Consolidado con su 14ª edición desde su creación, es el mayor evento de baloncesto urbano de España. Comenzará este próximo fin de semana en Madrid y, desde ahora hasta su llegada en otoño a la capital con la final, recorrerá hasta 11 ciudades. Impulsado por CaixaBank y la Federación Española de Baloncesto (FEB), el circuito pasará por San Fernando (2 de mayo), Vigo (16 de mayo), Salamanca (23 de mayo), Santander (30 de mayo), Vitoria-Gasteiz (7 de junio), Pamplona (29 de agosto), Guadalajara (5 de septiembre), Cáceres (13 de septiembre) y Valladolid (19 de septiembre).

Tras cerrar en 2025 con 3.856 jugadores y jugadoras y más de 45.000 visitantes. Desde su creación en 2012 suma más de 475.000 asistentes en un total de 143 paradas. Este 2026, como novedad, Imagin, el neobanco de CaixaBank, se suma vinculándose con las competiciones y experiencias para todos los asistentes. La nueva pista de Imagin completará la oferta de actividades tanto deportivas como de entretenimiento de las canchas Universo Mujer Baloncesto y la Pista CaixaBank.

Actividades

Este año también se inaugura una zona de fans pensado para que público joven y familias disfruten del baloncesto desde el entretenimiento y la participación, no solo desde la competición. Este espacio incluirá actividades lúdicas y colaborativas como juegos y dinámicas, mural/graffiti en cada parada, hinchables, canchas de juego libre, 4 en ralla y zonas de sombra.

Las categorías de formación masculinas y femeninas —premini, mini, infantil, cadete y junior— continuarán siendo el corazón del proyecto.

El baloncesto en silla de ruedas volverá a ser protagonista tras congregar el año pasado a más de 20 equipos y 90 jugadores participantes entre las diferentes paradas del circuito. "El circuito mantendrá su carácter inclusivo con categorías de formación masculinas y femeninas -desde premini hasta junior- como eje principal, junto a competiciones sénior, actividades de envejecimiento activo y la presencia destacada del baloncesto en silla de ruedas, en colaboración con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física", destacan en la nota la FEB y CaixaBank.

Zonas de actividades del Circuito 3x3 Caixabank en la plaza de La Marina en una edición anterior / L.O.

En el ámbito social, la iniciativa '#MárcateUnTripleSolidario' volverá a convertir cada canasta en una ayuda económica destinada, a través de la Fundación "la Caixa", a entidades locales que trabajan por la inclusión y la igualdad, después de superar los 9.000 triples solidarios en la pasada edición. La promoción del baloncesto femenino seguirá siendo otro de los pilares del circuito, tras alcanzar en 2025 un 37% de participación femenina, con más de 1.400 jugadoras, mientras que la Pista Universo Mujer continuará acogiendo las finales femeninas para visibilizar el talento de niñas y jóvenes.

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El 3 de octubre Málaga acogerá la gran final del Circuito 3x3 Caixabank / L.O.

El proyecto contará además con la presencia de leyendas y embajadores del baloncesto español, encabezados por Fernando Romay, que acompañarán cada parada para transmitir los valores del deporte y acercar el baloncesto de élite al ámbito formativo y popular. CaixaBank asegura que con este campeonato refuerza su apuesta estratégica por el baloncesto, del que es patrocinador de la FEB, de la selección española en todas sus categorías y del baloncesto en silla de ruedas, consolidando un proyecto que combina deporte, inclusión y compromiso social.