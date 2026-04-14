Sierra de Yeguas vuelve al Circuito Provincial BTT con una media maratón decisiva

Sierra de Yeguas recupera su protagonismo dentro del ciclismo de montaña malagueño con la celebración de la sexta prueba del 28º Circuito Provincial de Ciclismo Diputación de Málaga en la modalidad de media maratón. La cita tendrá lugar el próximo 25 de abril a partir de las 10:00 horas, devolviendo a este municipio de la comarca de Antequera a un calendario del que no formaba parte desde 2019.

Aquella última edición dejó un gran recuerdo entre participantes y organización, por lo que el regreso ha despertado una notable expectación. Además, la prueba llega en un momento clave del circuito, tras su paso por El Borge, Casarabonela, Villanueva de la Concepción, Ronda y Rincón de la Victoria, lo que convierte esta carrera en un punto de inflexión para definir las clasificaciones generales.

Cartel de presentación del 28º Circuito Provincial de ciclismo 2026. / Federación andaluza de ciclismo

Un recorrido variado con final exigente

La “III Media Maratón Sierra de los Caballos”, organizada por el Club Deportivo Ciclista Serrabike MTB junto al ayuntamiento de Sierra de Yeguas, contará con un recorrido de 47,3 Kilómetros que pondrá junto a la prueba de resistencia de los bikers.

El trazado arrancará con un perfil rompe piernas, caracterizado por continuos toboganes que obligarán a los corredores a gestionar bien sus fuerzas desde el inicio. Sin embargo, la gran dificultad llegará en el último tercio de la prueba con la subida a la Sierra de los Caballos, conocida como la “Subida de la Serpiente”, que alcanza los 732 metros de altitud.

A pesar de este punto exigente, el recorrido presenta un nivel accesible dentro de la media maratón, con un desnivel positivo acumulado de 1.091 metros, lo que permitirá la participación de ciclistas con distintos niveles de experiencia.

La salida se realizará desde la Plaza de Andalucía y los participantes dispondrán de un máximo de cinco horas para completar el recorrido. Además, la organización establecerá un punto de corte en el kilómetro 34,5 a las 13:30 horas para garantizar el correcto desarrollo de la prueba.

Inscripciones y horarios

La prueba está abierta a ciclistas a partir de 15 años y contará con un límite máximo de 300 participantes. Las inscripciones podrán formalizarse hasta el jueves 23 de abril a las 15:00 horas, con un precio de 20 euros para federados y 32 euros para quienes necesiten licencia por un día. A partir del 20 de abril, ambas tarifas se incrementarán en 5 euros.

En caso de que queden plazas disponibles, también se permitirá la inscripción el mismo día de la prueba, con un coste de 30 euros para federados y 42 euros para no federados.

En cuanto a la recogida de dorsales, la organización habilitará dos franjas horarias en el edificio de usos múltiples del Recinto Ferial (Calle Ficus). Por un lado, el día previo a la prueba, en horario de 17:30 a 20:00 horas. Por otro, el mismo 25 de abril desde las 8:30 hasta las 9:30 horas, justo antes del inicio de la carrera.

Todos los inscritos recibirán una bolsa del corredor que incluirá una camiseta conmemorativa del evento, además de otros posibles obsequios facilitados por la organización, reforzando así la experiencia del participante en una prueba que busca consolidarse en el calendario provincial.

Noticias relacionadas

Categorías y reconocimiento deportivo

El evento incluirá todas las categorías contempladas en la normativa del circuito, desde cadetes hasta máster 60, tanto en modalidad masculina como femenina. La organización premiará con trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, así como a los mejores corredores locales.