Sika Koné y Meli Gretter, jugadoras del CAB Estepona, nominadas a los premios de la LF Endesa

La Federación Española de Baloncesto ha dado a conocer a los nominados para los premios de la LF Endesa, entre los que se encuentran dos jugadoras de Ingeniería Ambiental CAB Estepona. Sika Kone está nominada a MVP y mejor jugadora interior, mientras que Meli Gretter opta a mejor jugadora exterior. Estos galardones se otorgarán de acuerdo con el resultado del voto de los aficionados (25%), junto con el de los entrenadores (25%), las capitanas (25%) y el Comité FEB (25%).

La primera temporada de Ingeniería Ambiental CAB Estepona en la élite del baloncesto femenino nacional ya tiene premio tras lograr la permanencia matemática, pero mientras el equipo apurará en las dos últimas jornadas de liga regular por algo más, la FEB dio a conocer a las jugadoras nominadas a los galardones anuales de la categoría y el club tiene una doble representación que afianza aún más el trabajo de la temporada.

Gretter, el cerebro del equipo

La nominación de Meli Gretter a candidata al quinteto ideal en posiciones exteriores —se seleccionarán tres jugadoras entre las nueve nominadas— es el fruto a una temporada donde volvió a demostrar que es el cerebro de cualquier equipo en el que milite, siendo la máxima asistente de la competición y estando en sus mejores registros históricos, lo que le hacen estar a las puertas de entrar en el Top 10 acumulado de la liga.

La internacional argentina, a falta de dos partidos de liga regular, promedia 7,2 puntos, 6,5 asistencias, 3,3 rebotes y 2 recuperaciones por encuentro para 12,7 créditos de valoración.

Sika Koné, dominio total en la pintura

La maliense Sika Kone completa la presencia de jugadoras de Ingeniería Ambiental CAB Estepona entre las candidatas a los premios. Además de haber logrado cuatro MVPs de la jornada, dos de ellos en las tres últimas semanas, la interior del conjunto de la Costa del Sol firmó ante Lointek Gernika Bizkaia la mayor valoración en la última década con 52 créditos y ya es una de las diez máximas reboteadoras históricas de la liga con tan solo 23 años.

Los 15,5 puntos y 8,8 rechaces por encuentro para 20,6 de valoración media le hacen optar tanto al MVP de la liga —donde solo hay tres candidatas— como a formar parte del quinteto ideal en una de las dos posiciones interiores del mismo.

Votación popular abierta

La Liga Femenina Endesa busca a sus jugadoras más destacadas de la temporada y lo hace con la apertura de su tradicional proceso de votaciones, en el que participan todos los estamentos de la competición. Los aficionados volverán a tener un papel clave, pudiendo emitir sus votos a través de la web oficial.

La votación se abrirá este lunes a las 13:00h y permitirá a los seguidores elegir a las jugadoras más valiosas del curso entre las diferentes categorías ya publicadas. De este modo, la FEB y Endesa refuerzan el protagonismo del público dentro del reconocimiento anual de la liga.

El proceso se prolongará hasta el miércoles 22 de abril a las 18:00h, momento en el que se cerrará el plazo antes de dar a conocer los resultados a finales de la próxima semana. La elección final combinará los votos de aficionados, entrenadores, capitanas y el Comité FEB.

Nominadas a los premios LF Endesa

En la categoría de MVP absoluto, las candidatas son Mariam Coulibaly (Spar Girona), Sika Kone (Ingeniería Ambiental CAB Estepona) e Iyana Martín (Perfumerías Avenida).

En el apartado de MVP nacional figuran Iyana Martín (Perfumerías Avenida), Helena Pueyo (Casademont Zaragoza) y Alicia Flórez (Durán Maquinaria Ensino).

Como jugadora revelación han sido nominadas Alicia Flórez (Durán Maquinaria Ensino), Aminata Sangaré (Innova-tsn Leganés) y Frieda Bühner (Movistar Estudiantes).

En la categoría de mejor entrenador o entrenadora aparecen Carlos Cantero (Casademont Zaragoza), Suso Garrido (Durán Maquinaria Ensino), Javi Fort (Innova-tsn Leganés) y Rubén Burgos (Valencia Basket).

Nomidas a los premios de la LF Endesa de la temporada 2025-2026. / La Opinión

Para el quinteto ideal exterior, las candidatas son Iyana Martín (Perfumerías Avenida), Alicia Flórez (Durán Maquinaria Ensino), Leo Fiebich (Valencia Basket), Klara Holm (Spar Girona), Melisa Gretter (Ingeniería Ambiental CAB Estepona), Helena Pueyo (Casademont Zaragoza), Aina Ayuso (Hozono Global Jairis), Juana Camilion (Movistar Estudiantes) y Juste Jocyte (Spar Girona).

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Por último, en las posiciones interiores optan al reconocimiento Mariam Coulibaly (Spar Girona), Sika Kone (Ingeniería Ambiental CAB Estepona), Frieda Bühner (Movistar Estudiantes), Lydia Giomi (Durán Maquinaria Ensino), Khadijiah Cave (Perfumerías Avenida) y Aminata Sangaré (Innova-tsn Leganés).