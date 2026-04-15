El Costa del Sol cerró la liga regular con derrota en Lanzarote antes de las semis europeas

El Costa del Sol Málaga de balonmano puso punto final a la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola con una derrota a domicilio ante el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife (26-21), en un encuentro sin trascendencia clasificatoria pero que confirma el bache de resultados del equipo andaluz.

Sin tensión competitiva

Las malagueñas dirigidas por Suso Gallardo afrontaban el choque con la tercera plaza ya asegurada. Con la mente puesta en Europa y el play off, el partido en Lanzarote fue más un trámite que una final, algo que se notó en determinados tramos.

Enfrente, el conjunto local, entrenado por Carlos Alberto Britos, sí tenía un aliciente emocional: despedirse de su afición con una victoria. Y lo logró con una actuación sólida y eficaz.

Reacción insuficiente

El equipo isleño se marchó al descanso por delante (14-12), impulsado por una destacada actuación de Ana Marín en portería. Tras la reanudación, el Costa del Sol Málaga reaccionó y consiguió igualar el marcador (19-19), pese a las bajas que han condicionado al equipo en las últimas semanas.

Sin embargo, en el tramo final las locales impusieron su ritmo y aprovecharon mejor sus oportunidades para cerrar el partido con un 26-21 definitivo.

Europa, el gran objetivo

Con esta derrota, las 'panteras' encadenan tres tropiezos consecutivos, aunque el contexto competitivo resta dramatismo a la racha. El verdadero desafío está ahora en la EHF European Cup, donde el equipo malagueño busca meterse en una nueva final.

El próximo domingo arrancará la semifinal ante el Mecalia Atlético Guardés en Carranque, en una eliminatoria exigente que marcará el rumbo de la temporada.

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Esperando rival en el play off

Además, el Costa del Sol Málaga queda pendiente de conocer su rival en la lucha por el título liguero, que saldrá del duelo entre el Replasa Beti-Onak y el Conservas Orbe Zendal BM Porriño. Con la liga regular cerrada, el conjunto malagueño cambia el chip: ahora toca pasar a modo Europa.