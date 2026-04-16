El Betis se derrumba en la segunda parte ante el Braga y dice adiós a la Europa League

El Real Betis se despidió este jueves de la Europa League con una dolorosa derrota ante el Sporting de Braga portugués, que remontó un 2-0 de los verdiblancos para firmar una contundente remontada (2-4) en la vuelta de los cuartos de una eliminatoria que se cerró con un global de 3-5.

Sendos goles del brasileño Antony (m.13) y del marroquí Abde (m.26) hacían presagiar que el Betis tendría casi hecho el pase a sus primeras semifinales de la Liga Europa, pero antes del descanso acortó distancias el español Pau Víctor y al comienzo del segundo tiempo el Braga impuso su ley y remontó ante un Betis desconocido, con tantos de Carvalho (m.49), del exmalaguista Horta, de penalti, (m.53) y del francés Gorby (m.74).

Ambos salieron con una cosa clara, que el que se llevara la eliminatoria se iba a encontrar en semifinales con el Friburgo, rival que se había quitado poco antes del medio al Celta en un emparejamiento en el que fue netamente superior, con victoria 3-0 en la ida y otra Vigo por 1-3.

Pero antes de pensar en ese equipo se debía cerrar esta ronda, que llegó con el empate a uno de la pasada semana en Braga, donde la formación que entrena el español Carlos Vicens hizo trabajar mucho a la que dirige el chileno Manuel Pellegrini.

El Betis salió con todo, el brasileño Antony dos Santos, el colombiano Cucho Hernández y el marroquí Ez Abde como tridente ofensivo, y además tuvo a Isco Alarcón suplente tras su vuelta a una convocatoria casi cinco meses después de su lesión.

El Braga contó como novedad con el joven mediocampista turco Demir Tiknaz, pero su goleador, el uruguayo Rodrigo Zalazar, que no pudo ser convocado en la ida por lesión, en esta ocasión guardó su oportunidad en el banquillo al estar recién salido de una dolencia en los isquiotibiales, mientras que el senegalés Niakaté y Diego Rodrigues fueron bajas al lesionarse precisamente en el encuentro de hace una semana.

Fueron los locales los que quisieron hacerse notar desde el arranque con el favor de unas repletas gradas y la presión sobre el rival fue atosigante, lo que impidió al conjunto luso hacer ese fútbol combinativo y de toque que es el que le gusta.

El Betis no esperó a que se cumpliera el cuarto de hora para hacer trabajar al buen meta checo Lukas Hornícek y si un remate de Cucho Hernández se fue fuera por muy poco, un minuto después Antony conectó de cabeza con el fondo de la meta tras un centro de Ez Abde.

La eliminatoria se desequilibró y, como en la ida, el Braga volvió a encontrarse con el infortunio de las lesiones y así, a los veinte minutos, el defensa alemán Bright Arrey-Mbi pidió el cambio y entró el joven brasileño Gabriel Moscardó.

Los de Pellegrini se mantuvieron siempre por encima del rival, con la misma intensidad pese al tempranero 1-0, y así llegó el segundo trece minutos después, ahora obra de Ez Abde tras un servicio de Pablo Fornals, y pudo ser peor para los intereses lusos antes de cumplirse la media hora.

En esta ocasión el marroquí fue el que volvió a marcar, pero la jugada fue chequeada por el VAR y el gol se anuló por un fuera de juego previo de Antony, por lo que de un posible 3-0 se pasó, poco después, al 2-1 con el tanto logrado para el Braga por el barcelonés Pau Víctor.

El gol visitante fue propiciado por un encontronazo de cabeza entre los centrales verdiblancos Marc Bartra y Diego Llorente, del que salió conmocionado el segundo, aunque se recuperó y pudo acabar una primera parte en la que el tanto reactivó a los portugueses, que hasta entonces habían hecho muy poco.

En la reanudación se mantuvo esa reactivación de los de Carlos Vicens y Vitor Carvalho puso a los cuatro minutos el 2-2 tras un a salida en falso de Pau Lopez para igualar otra vez la eliminatoria, pero el Braga no paró ahí y poco después el marroquí Sofyan Amrabat le hizo un inocente penalti a Tiknaz para que lo transformara el internacional luso y exmalaguista Ricardo Horta.

Noticias relacionadas

Se perdió el Betis, los cambios no lo hicieron reaccionar y todo al mismo nivel que el Braga se creció, hasta el punto de que a los 74 minutos el francés Jean-Baptiste Gorby logró el sorprendente 2-4 que los visitantes supieron aguantar ante un adversario desquiciado y con el norte pedido.