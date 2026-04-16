El XV All Star Vive Minibasket Femenino reúne en Málaga a la élite andaluza del baloncesto base

El XV All Star Vive Minibasket Femenino se celebrará este fin de semana en Málaga, consolidándose como una de las citas más destacadas del baloncesto base femenino en Andalucía. El evento, organizado por el Club Baloncesto El Palo, reunirá a los mejores equipos de categoría minibasket femenina de las ocho provincias andaluzas en el CEIP Ramón del Valle Inclán.

Presentación oficial del torneo

La presentación del torneo contó con la participación de representantes institucionales y deportivos. Entre ellos, el presidente del CB El Palo, Pedro García; el responsable de Deportes de Fundación Unicaja, Manuel Dorado; el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Ricardo Bandrés; el director de la marca Vive, Juanpe Parra; y Miguel Bandera, asesor del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga.

Durante el acto se dieron a conocer las equipaciones oficiales diseñadas por Vive, que además serán entregadas a todas las jugadoras participantes.

Presentación XV All Star Minibasket Femenino y las camisetas Vive. / CB El Palo

Impulso al deporte femenino

El presidente del CB El Palo, Pedro García, subrayó la importancia del torneo destacando que "esta decimoquinta edición confirma que el All Star Vive se ha consolidado como una cita de referencia para impulsar el baloncesto femenino de base y promover valores educativos entre las más jóvenes". Asimismo, quiso poner en valor el apoyo recibido: "Este evento no sería posible sin la implicación de patrocinadores y colaboradores que creen en el deporte base".

Desde la organización se incidió también en el crecimiento del baloncesto femenino en los últimos años, así como en la necesidad de seguir generando espacios de competición y convivencia para las jugadoras en edades formativas.

Participación de toda Andalucía

En esta edición competirán 16 equipos procedentes de toda la comunidad: siete de Málaga (CB El Palo, EBG Málaga, AD Asunción, San Estanislao de Kostka, EDM Teatinos, Teresianas y CB Salliver), dos de Córdoba (Ciudad de Córdoba y Colegio Virgen del Carmen), dos de Granada (GMASB y RACA), además de Cádiz CB Gades, El Toyo Basket (Almería), CB La Palma 95 (Huelva), CB Coria (Sevilla) y CB Andújar (Jaén).

Formato de competición y calendario

El torneo arrancará el viernes 17 de abril a las 17.00 horas con la fase de grupos, que se disputará durante esa tarde y toda la jornada del sábado 18 de abril. El domingo 19 por la mañana tendrán lugar las eliminatorias, mientras que por la tarde se jugarán el partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final, prevista a partir de las 16.15 horas.

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Seguimiento del evento

Toda la actualidad del campeonato podrá seguirse a través de las redes sociales del Club Baloncesto El Palo, donde se publicarán resultados, imágenes y contenido del desarrollo del torneo.