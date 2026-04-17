EBG Málaga crea un grupo de desarrollo para poner en valor la figura de la mujer en el deporte

EBG Málaga ha puesto en marcha un grupo de desarrollo específico destinado a crear iniciativas que pongan en valor la figura de la mujer en el deporte. Este nuevo espacio de trabajo está formado por jugadoras, exjugadoras, árbitras, entrenadoras y profesionales de distintos ámbitos, con el objetivo de impulsar acciones que refuercen el papel femenino en el ámbito deportivo y su impacto en la sociedad.

Acompañamiento para evitar el abandono

El grupo nace con la intención de generar iniciativas que fomenten la visibilidad y el reconocimiento de la mujer en el deporte. A través de diferentes acciones, se crearán espacios de debate donde abordar esta realidad, extraer conclusiones a nivel social y promover propuestas que consoliden un rol femenino activo en este ámbito.

Uno de los principales ejes de trabajo será atajar el abandono de la práctica deportiva en determinadas edades, especialmente en categorías cadete y júnior. Para ello, se pondrán en marcha charlas, talleres y acciones formativas dirigidas a niñas y adolescentes en etapas clave de sus vidas.

Raquel Delgado, entrenadora y socia del club, destaca que el acompañamiento será fundamental para ayudar a las jóvenes a afrontar estos momentos, con el objetivo de que perciban el deporte como un espacio enriquecedor, tanto a nivel personal como en la construcción de relaciones y amistades.

El deporte como camino formativo y emocional

El grupo también trabajará en reforzar la idea del deporte como un proceso continuo, con diferentes etapas, que puede resultar muy productivo tanto a nivel emocional como formativo. Esta visión incluye incluso las categorías de mayor exigencia competitiva.

En este sentido, se buscará combinar la práctica deportiva con un buen rendimiento académico, apoyando a las participantes en la organización de sus estudios y en la gestión de su tiempo, sin descuidar el ámbito social y familiar.

Herramientas para compaginar estudios y deporte

Dentro de este grupo de trabajo también se ofrecerán herramientas de organización personal que permitan compatibilizar el deporte y los estudios sin que uno excluya al otro. Débora Ortega, directiva de EBG Málaga e integrante del grupo, subraya la importancia de dotar a las jóvenes de recursos que les ayuden a gestionar ambas facetas de manera equilibrada.

La iniciativa también pretende poner en valor que la práctica deportiva no se limita únicamente al juego o la competición. Existen otras vías de desarrollo dentro de este ámbito que aportan valor y permiten seguir vinculadas al deporte. Entre ellas se encuentran roles como árbitras, oficiales de mesa, preparadoras físicas o fisioterapeutas, ampliando así las posibilidades de participación y desarrollo profesional.

Referentes para las nuevas generaciones

El grupo contará con la participación de jugadoras y mujeres del deporte con amplia trayectoria en la provincia de Málaga. Su experiencia servirá como referencia para las más jóvenes, favoreciendo la continuidad y el compromiso con la práctica deportiva.

Noticias relacionadas

EBG Málaga trabaja ya en un calendario de iniciativas y actividades que buscan la implicación y participación de distintos sectores sociales. Con este nuevo grupo de desarrollo, el club pretende seguir promoviendo y reforzando el papel de la mujer en el deporte, acompañando a las nuevas generaciones en su crecimiento personal y deportivo.