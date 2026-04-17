El Nueces de Ronda Atlético Torcal reta al líder en un duelo de alto nivel

Gran cita la que se vivirá este sábado a las 11:30 en el pabellón Guadaljaire, escenario del enfrentamiento entre el Nueces de Ronda Atlético Torcal y el Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca. El conjunto melillense llega como líder destacado de la competición, con cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Poio Pescamar, y tras imponerse con autoridad a Burela (6-2) en la última jornada.

Pese a la sanción que supuso la pérdida de tres puntos por incomparecencia, el equipo mantiene una trayectoria casi impecable, con solo tres empates y dos derrotas en 24 jornadas.

Cartel del partido entre Nueces de Ronda y Melilla Torreblanca. / Atlético Torcal

El Atlético Torcal, en su mejor momento

El Nueces de Ronda Atlético Torcal afronta el encuentro en una dinámica positiva, tanto en resultados como en sensaciones sobre la pista. La evolución del equipo bajo la dirección de Víctor Quintero ha permitido alcanzar los 30 puntos, una cifra que el técnico consideraba clave para asegurar la permanencia.

Con ese objetivo prácticamente cumplido, las malagueñas afrontan el choque con mayor confianza y menor presión, lo que puede ser un factor importante ante un rival de tanta entidad.

Plantilla de estrellas

El Melilla Torreblanca cuenta con una de las plantillas más potentes de la liga, con nombres destacados como Emily Marcondes, Laura Uña, Silvina o Ana Luiza, entre otras. Sin embargo, el crecimiento del Torcal y su capacidad competitiva invitan a pensar en un partido más igualado de lo que dicta la clasificación.

El encuentro se presenta como una gran oportunidad para los aficionados al fútbol sala de disfrutar de un duelo de alto nivel en la capital malagueña.

Confianza y ambición en el vestuario local

En declaraciones para la previa del encuentro, el técnico malagueño, Víctor Quintero, ha comentado que:

“Después de esta victoria súper importante, 6 puntos de estos dos últimos partidos que no han llevado a esos 30 puntos que inicialmente teníamos como objetivo. Parece que quizás matemáticamente nos quede un poco, quizás una victoria o el tiempo si Espluques no termina de sumar. Pero bueno, al final uno se tiene que centrar en sumar puntos. Tomamos esta semana con Melilla, que es el mejor equipo de la competición. Sus números son aplastantes aunque de vez en cuando tiene algún bajón de partido, espero que esta semana sea uno de ellos. Siempre estos equipos te llevan al límite, te hacen mejorar y hay que intentar llegar con un resultado corto, un marcador que los minutos finales te puedan permitir estar en puntuación y no caerse nunca. Al final saber competir y espero que este partido sobre todo nos sirva para crecer y ya que estamos en mejor situación jugar con más tranquilidad y que la gente que venga por la mañana, en un horario poco habitual, se divierta y pueda disfrutar de un bonito partido”.

Por su parte la jugadora lusa, Catarina Barra, ha comentado: “Bueno, venimos de dos partidos que conseguimos dos victorias muy importantes para nosotras. Creemos que estamos jugando bien y en este próximo partido vamos a enfrentarnos a uno de los mejores equipos de la liga y por eso tenemos mucha ilusión por poder hacer una sorpresa en nuestra casa. Sería muy bonito lograrlo, hemos trabajado y vamos a trabajar con la ilusión de poder conseguir ese reto y dar una alegría a nuestra afición”.

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Dónde seguir el partido

El encuentro podrá seguirse en directo desde las 11:30 de este sábado a través del canal oficial de Futsal RFEF en YouTube, además de poder comentarse en las redes sociales de ambos clubes.