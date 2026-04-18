Carranque abre la semifinal del Costa del Sol en la EHF European Cup

Tres de los cuatro semifinalistas de esta edición de la EHF European Cup saben lo que estar muy cerca del título en esta época reciente. El único que lo ganó es el Costa del Sol Málaga, que vuelve a esta instancia años después. Una magnífica alegría para las ‘panteras’, que ahora afrontan un duelo español para estar entre los dos mejores. Se mide al Mecalia Atlético Guardés, como ya ocurriera en 2021 cuando se alzó después el trofeo, por un billete para la gran final. La eliminatoria se abre este domingo en Carranque a las 12.00 horas.

El equipo malagueño está invicto en esta campaña en el torneo continental, sus pasos han sido contundentes y certeros. Por el camino quedaron el HB Dudelange, el Haukar, el ZORK Bor y el Hazena Kynzvart.

Semifinal de 120 minutos

Ahora espera un hueso duro, uno de los aspirantes a salir campeón. Las gallegas, que habían clasificado para la EHF European League, bajaron un escalón y se han plantado en este grupo selecto de cuatro. Atrás dejaron al HC Byala, al Handball Erice y al Atticgo BM Elche, en otro duelo español de muchos quilates. Se ven las caras el tercero y el cuarto de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola, sólo separados por un punto.

En Carranque ganaron las de Ana Seabra (23-24) y en A Sangriña las de Suso Gallardo (19-25). Es una buena señal de cómo de nivelada está la serie. De los seis partidos entre ambos, el balance es de 1-5, siendo esa victoria para las de A Guarda. Aunque poco importa en el prólogo de una cita de este calibre. «El equipo llega bien, es cierto que tenemos bajas importantes y nos está mermando en la rotación. La gente que está se encuentra en un gran estado de forma. Con muchas ganas e ilusión de afrontar de nuevo otras semifinales europeas», aseguró en la previa el entrenador malagueño.

No podrá contar con Joana Resende, Nicxon Clabel, Maider Barros y Bárbara Vela; mientras tiene la buena noticia de la vuelta de la guardesa Estela Doiro.

«Es un rival muy duro, nos conocemos a la perfección. Sería importante sacar un resultado positivo de cara a la vuelta sabiendo la dificultad que conlleva el viaje y esa pista con una afición que aprieta tanto», explicó el entrenador, que dibujó el encuentro que espera: «Un partido duro, somos dos equipos que defendemos muy bien y tenemos grandes porterías. El que sea capaz de implantar su estilo defensivo va a tener más opciones. Ojalá nos salga a nosotras de cara y llevarnos un resultado positivo para La Guardia, pero sabemos que la eliminatoria dura 120 minutos».

Europa como protagonista

Es la prioridad de las malagueñas, que horas antes ya habrán conocido a su rival en los cuartos de final del play off de la Liga Guerreras Iberdrola. Ahora queda en un segundo plano la competición nacional. Un título queda a cuatro partidos y el primero es este domingo en Carranque.

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Se espera una atmósfera caliente, de las que ganan partidos y campeonatos, para empujar a las ‘panteras’ a dar el primer zarpazo en este primer el encuentro de la semifinal. El deseo es un colchón que defender en A Sangriña, pero la cuesta es muy empinada. El Costa del Sol Málaga pelea de nuevo por una final.