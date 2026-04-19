El Atlético Torcal cae ante un intratable Melilla (0-4)

No hubo sorpresa. El Nueces de Ronda Atlético Torcal cayó en casa ante un casi intratable Melilla CD Torreblanca que persigue alcanzar el título liguero que la pasada temporada dejó escapar. El resultado final de 0-4 evidenció la gran diferencia entre una y otra escuadra, aunque en algunas fases del choque las malagueñas resultaron especialmente combativas.

El choque comenzó con el control de la posesión por parte las visitantes, que ya dispusieron pronto de una primera ocasión clara. Pero el disparo de Irene Samper lo bloqueó Andrea con gran acierto. Poco después la tuvo Nicole Armoa con un gran zurdazo que se marchó ligeramente desviado.

Primera diana

Las costasoleñas permanecieron encerradas en su área y tuvieron a su guardameta como principal valedora para mantener la igualada inicial. No obstante, a los ocho minutos de juego un potente disparo de Nega lo remachó Silvina Nava en la línea de gol. A partir de ahí el duelo se abrió un poco más.

Con la mínima renta melillense arrancó la segunda mitad. Valeria sustituó bajo palos a Andrea y también fue protagonista. Detuvo varios balones que amenazaban con ampliar la renta del Melilla. La propia Valeria tuvo la mejor ocasión pasa su equipo a los tres minutos, con un disparo lejano que Bia da Silva sólo pudo desviar a córner.

El segundo gol visitante llegaría a los 25 minutos, después de un zurdazo de Emilly Marcondes ante el que Valeria no pudo hacer nada. Y sin tiempo para digerir esa diana llegó la tercera, materializada por la propia Emilly, de derechazo cruzado.

Noticias relacionadas

Último tanto

Pudo acortar distancias Torcal a raíz de un fallo de Bia da Silva, que acabó en los pies de Rebecka Parhiala. Su disparo se marchó ligeramente desviado. El dominio visitante se hizo patente hasta el final del encuentro, poniendo la puntilla en el minuto 35 con un gol de Amandinha a pase de Emilly Marcondes que elevó el definitivo 0-4.