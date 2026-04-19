El CB Canarias firma una victoria de campanillas en la cancha del Real Madrid

El CB Canarias se apunta una victoria histórica. Después de dos desenlaces crueles en sus antecedentes de esta misma temporada, el conjunto tinerfeño se ha desquitado a la grande ante el Real Madrid al que ha derrotado por 90-95. Triunfo de campanillas porque el equipo aurinegro llevaba 13 años cayendo en sus visitas a la pista merengue (su único éxito databa de marzo de 2013), y también porque el cuadro de Sergio Scariolo acumulaba hasta la fecha un balance de 29-2 como local.

La escuadra canarista estuvo liderado por el tridente formado por Marce Huertas (25 puntos), Gio Shermadini (16) y Patty Mills (17). Fue precisamente el australiano el que apareció en los momentos más delicados para mantener a flote a un conjunto que estuvo de nuevo soberbio en los tiros libres: 28/30.

No arrancó nada sólido atrás el CB Canarias, impotente ante la superioridad de centímetros de Tavares y la actividad de Llull y Campazzo (7-2). A eso añadió el Real Madrid un par de triples liberados del citado Campazzo y de Abalde a los que no llegaron ni Mills ni Giedraitis (13-6).

La aparición de las rotaciones

Dependiendo casi en exclusiva de las individualidades de sus manejadores, el cuadro aurinegro se mostró muy espeso en sus ataques... hasta la aparición de las rotaciones. La entrada en cancha de Gio Shermadini permitió a los de Txus Vidorreta ampliar su abanico de recursos con un par de continuaciones finalizadas por el georgiano, y creando espacios que por ejemplo aprovechó Doornekamp con un triple para la primera ventaja de los laguneros (17-18).

Esa mayor fluidez delante también tuvo su correlación en el campo defensivo (tres robos tras buenas ayudas), y su continuidad en campo ofensivo, ya que los aurinegros fueron mucho más reconocibles en su circulación (el parcial llegó a ser de 4-15), lo que le acabó generando, sobre todo, situaciones de tiros libres e incluso de varios rebotes ofensivos (cuatro). Gracias a su 8/9 desde el 4,60 en el primer acto la ventaja tinerfeñista después de los diez primeros minutos era de cinco puntos: 21-26.

Sin freno en el inicio del segundo periodo

Ayudado por el mal momento del Madrid en el triple, el CB Canarias no bajó su cadencia en el arranque del segundo acto, esta vez con dos acciones marca de la casa de Huertas. Incluso, y amparado en ese buen momento atrás, los laguneros robaron y corrieron para rubricar un nuevo parcial, esta vez de 2-11 para una nueva máxima renta: 22-32.

El tope se repitió con el triple de Sastre (25-35), pero ahí La Laguna Tenerife empezó a no estar fino. Metidos muy pronto en bonus (7/10 en libres de los blancos en ese periodo), los laguneros tampoco fueron capaces de cerrar por completo su rebote, mientras que en ataque enlazaron un par de acciones deficientes. El Madrid empezó a reducir ventaja, aunque entre Marcelinho Huertas (12 puntos al intermedio) y un 2+1 de Giedraitis los laguneros aguantaron esa primera embestida (34-40).

Apretó más el cuadro de Sergio Scariolo atrás y el Canarias siguió siendo castigado por más faltas de las debidas (10), algunas dudosas y otras innecesarias (con Guerra ya en tres). Sin embargo, en ese trance delicado el cuadro tinerfeño mostró mucha entereza y aguantó el siguiente arreón blanco. Esta vez con un triple de Mills para llegar cuatro arriba al descanso (41-45).

Buena salida después del descanso

La puesta en escena aurinegra a la vuelta de vestuarios fue diametralmente opuesta a la del inicio del partido, con tres defensas -y sus correspondientes robos- consecutivas. Una solidez atrás a la que dieron continuidad delante la maestría de Fernández y sobre todo Huertas (anotando y asistiendo) para el 44-53. Volvió a tener problemas el CB Canarias con la superioridad de centímetros de Tavares, pero entre un buen balance cuando erraron delante, y sendas acciones bajo el aro de Scrubb y Abromaitis, los laguneros incluso alcanzaron un nuevo techo (46-57, 26').

Pero no pudo el cuadro lagunero alargar esa tendencia, puesto que se espesó en ataque (Mills estuvo bien defendido), sí le costó evitar esta vez las transiciones de los locales y, de nuevo, y con mayor incidencia, sufrió para contener a Tavares, que puso a Guerra en cuatro faltas y a su equipo solo tres abajo (56-59).

Reacción del conjunto blanco

Esa situación delicada, archiconocida para el cuadro de Vidorreta, llevó al Canarias a no perder los nervios, sino darle un punto extra de pausa a sus ataques (una pérdida en el tercer periodo), que terminaron en producción desde el libre (4/4 de Shermadini) o incluso con un triple de Mills desde más de ocho metros para el 60-68 con el que los tinerfeños afrontaban el cuarto final. Un periodo definitivo donde los isleños no entraron con buen pie, toda vez que desperdiciaron sus cuatro primeros ataques (entre ellos un mate de Shermadini y un triple liberado de Abromaitis).

El Madrid olió sangre, corrió todo lo que pudo y más, y dio una mayor verticalidad a sus ataques posicionales, con Féliz explotando su físico ante Huertas, así como la movilidad bajo el aro de Garuba. En ese cambio de tendencia, cuando se quiso dar cuenta el cuadro tinerfeño ya solo estaba uno arriba (69-70, 33' tras triple de Procida).

Patty Mills entra en trance

Y de nuevo el Canarias mostró una estabilidad de sombrero, con Giedraitis explotando un despiste defensivo local, Fitipaldo sacando dos faltas en ataque y Mills clavando un triple casi imposible (69-76). Como si estuviera en deuda consigo mismo por todo lo que le impidieron producir en los primeros periodos, Mills entró en trance. Lo hizo sacando tres libres y continuación cogiendo un rebote que finalizó, como exhalación para el 73-81 con poco más de cuatro minutos por delante.

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Pero de nuevo apretó el Madrid apretando los mismos comandos previos (corriendo y verticalidad), pero además añadiendo a sus prestaciones una actividad defensiva al límite de lo permisivo. Cambio de tornas que tuvo que frenar Vidorreta con un tiempo (79-81). En el momento de la verdad también apareció la maestría de Huertas. El paulista anotó ocho puntos casi seguidos (entre ellos un triple al borde de la posesión), a lo que Shermadini añadió dos libres para el 83-90 con solo 43 segundos por jugarse.