El Costa del Sol cede el primer asalto hacia la final de la EHF (24-26)

El Costa del Sol Málaga apelará a la heroica en A Sangriña, porque después de caer ante Mecalia Atlético Guardés (24-26) necesitará de una remontada ni mucho menos fácil para poder acceder a una nueva final en la EHF European Cup. Es la de este domingo su primera derrota de toda la temporada en el torneo continental. Fue un encuentro demasiado irregular y en el que estuvo a punto de dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada. El empuje final evitó el desastre.

En la ida disputada sobre la pista de Carranque, las panteras cayeron la escuadra gallega, aunque continúan con pulso para disputar la vuelta el próximo sábado en tierras gallegas. Fue un último minuto fantástico el que le permitió comprimir y avivar el fuego de la hazaña. El premio es suculento y ya está a 60 minutos, aunque queda sólo una bala.

Las malagueñas acusaron la falta de rotaciones como consecuencia de las bajas que acumulan. / Costa del Sol

El conjunto de Ana Seabra se presentaba firme en el Pérez Canca, con las ideas cristalinas. El tempo era suyo y ya comenzaban a ir a remolque las malagueñas, que más tarde acusarían la falta de rotación por las bajas. Este factor fue determinante para poder plantar cara a un rival mucho más compacto.

Igualdad al descanso

Las gallegas lanzaban un primer aviso serio con el 6-9. Lo paraba Suso Gallardo y era Martu Romero la que lo equilibraba poco después (10-10). Alice Fernandes se hacía notar bajo palos y ayudaba a empujar. Al descanso, un ajustado 11-12 para las visitantes. Y ahí vendría un momento complejo para las panteras, a las que se les bajaba la persiana. Costaba mucho ver portería y el peaje era caro. La eliminatoria estaba en el alambre (17-22), pendía de un hilo.

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No quedaba otra que reaccionar y las malagueñas lo hacían a pleno corazón. Habían sufrido con la superioridad guardesa, pero se levantaban de la lona. El 20-26 a falta de cinco minutos hacía presagiar el peor escenario, justo cuando salió ese ADN de campeón. Casta, coraje y confianza. Un arreón de fe y locura para poner un 24-26 final que invita a creer. Porque no es la primera vez que las panteras remontan lo casi imposible, tal y como lo demostraron otra vez.