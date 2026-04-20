El malagueño Álvaro Pastor se proclama campeón de Andalucía de iQFoil 2026 en la bahía de Cádiz

El campeonato de Andalucía de iQFoil coronó este fin de semana en aguas de la bahía de Cádiz al malagueño Álvaro Pastor, del RC Candado, como campeón de la categoría sub-19 tras una actuación con ocho primeros puestos. La regata se resolvió con diez pruebas, cinco el sábado y otras cinco el domingo. La jornada final estuvo marcada por un viento del 130 con una intensidad media de 15 nudos que en algunos momentos llegó a subir hasta los 22 nudos de racha.

La competición fue organizada por el club Náutico de Sevilla y el Club Náutico Puerto de Sherry, conjuntamente con la Federación Andaluza de Vela, por la delegación de la Junta de Andalucía.

Martínez del Cerro y Pastor, dominadores en senior y Sub 19

Fernando Martínez del Cerro, de la Escuela de Vela de la Federación Andaluza de Vela, se proclamó campeón senior tras firmar ocho victorias parciales y dos segundos puestos. El podio lo completaron Ángel Medina, del RC El Candado, y Aurelio Terry, del CN Puerto Sherry, separados por solo dos puntos en una ajustada lucha por las plazas de honor.

Podio senior del campeonato de Andalucía de vela. / Federación andaluza de vela

En Sub 19, Álvaro Pastor se mostró superior durante todo el campeonato y se adjudicó el título autonómico con comodidad. Tras él se clasificaron José Celestino López de Castro y Carlos Quintero, ambos del CN Puerto Sherry, protagonistas de una victoria parcial cada uno en la jornada del domingo.

Podio Sub 19 masculino del campeonato de Andalucía de vela. / Federación andaluza de vela

Guardiola, campeona y cuarta en la general

Lucía Guardiola, del CN Puerto Sherry, se adjudicó el título femenino con una actuación muy regular, solo penalizada por un fuera de línea, y rozó además el podio absoluto al terminar en cuarta posición de la clasificación general. Sus compañeras de club Inés Vázquez-Reina y Ana Marante completaron el podio femenino en novena y décima posición de la general respectivamente.

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Podio Sub 19 femenino del campeonato de Andalucía de vela. / Federación andaluza de vela

La entrega de trofeos en las instalaciones del CN Puerto Sherry puso el broche a un campeonato que confirmó el buen momento de la clase iQFoil en Andalucía.