El Rocódromo Municipal de Estepona acoge el Campeonato de Andalucía de Escalada en Bloque 2026

El Rocódromo Municipal de Estepona, ubicado en el Recinto Ferial y Deportivo, acogerá los próximos 25 y 26 de abril el Campeonato de Andalucía de Escalada en Bloque 2026, que además constituye la primera prueba de la Copa de Andalucía. El evento ha sido presentado por el concejal de Deportes, Luis Gil, junto al representante del Grupo de Montaña Estepona GRUME, Francisco Jiménez.

La competición está organizada por la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, en colaboración con el Ayuntamiento de Estepona, y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de abril a las 22:00 horas.

Cartel Campeonato de Andalucia de Escalada en Bloque 2026 / Ayuntamiento de Estepona

Competición por edades

El campeonato se desarrollará durante dos jornadas diferenciadas por categorías. El sábado 25 competirán por la mañana los deportistas de U9, U11 y U13, mientras que por la tarde será el turno de U15 y U17, tanto en categoría masculina como femenina. El domingo 26, en horario de mañana, participarán las categorías de promoción, U19, Absoluta y Veterana.

La organización ha previsto la entrega de trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría. Además, esta prueba tendrá continuidad dentro del circuito andaluz con nuevas citas en octubre en Huelva y en diciembre en Motril.

Un rocódromo de grandes dimensiones

El rocódromo municipal de Estepona, inaugurado en marzo de 2024, es el mayor de sus características al aire libre en España. Cuenta con una superficie total de 662 metros cuadrados, distribuidos en zona de velocidad (115 m²), zona de dificultad (363 m²) y zona de bloque (184 m²), adaptadas a las distintas modalidades de esta disciplina.

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Las actividades en estas instalaciones son desarrolladas por profesionales del Grupo de Montaña de Estepona, entidad con trayectoria en el municipio desde 2005 y que, con este nuevo espacio, ampliará su oferta de talleres y cursos dentro de su escuela de escalada.