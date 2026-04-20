Málaga se convierte en capital del pádel universitario con el Campeonato de España que organiza la UMA

Málaga se convierte esta semana en sede del pádel universitario nacional con la disputa del Campeonato de España Universitario de Pádel 2026, organizado por la Universidad de Málaga y que reúne a 94 jugadores de toda España en las instalaciones de Vals Sport Cónsul.

Durante cuatro días, del 20 al 23 de abril, la capital malagueña será el punto de encuentro del pádel universitario nacional, con la participación también de 42 entrenadores y delegados y con un cartel que refuerza el papel de la UMA como organizadora de grandes eventos deportivos.

La cita se ha presentado este lunes en el Rectorado en un acto con presencia del rector de la UMA, Teodomiro López; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Carlos García; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas; el director de Deportes de la Diputación, Javier Díaz; y el director general de Deportes de la UMA, Cristóbal Moreno.

Una cita con acento de toda España

El campeonato reúne a 28 universidades en categoría masculina y 19 en femenina, con representación de 15 comunidades autónomas. Andalucía, Madrid, Cataluña, Canarias, Murcia, País Vasco o Comunidad Valenciana estarán presentes en una competición que convierte a Málaga en escaparate del deporte universitario.

Este lunes está dedicado a la acreditación de los participantes en el Complejo Deportivo Universitario, mientras que la competición entrará de lleno el 21 de abril con la fase de grupos. Los cruces se disputarán los días 22 y 23, jornada en la que también se entregarán los trofeos.

Mucho más que un campeonato nacional

La cita tiene además un valor añadido para la ciudad. No solo pone a Málaga en el centro del pádel universitario durante esta semana, sino que sirve como antesala del Primer Mundial Universitario de Pádel, previsto para el próximo mes de julio y cuya organización ha recaído en la propia UMA.

Es decir, el torneo de estos días funciona también como banco de pruebas para una cita internacional que volverá a situar a Málaga en el foco del deporte universitario.

Durante la presentación, el rector destacó precisamente esa doble vertiente del campeonato: la deportiva y la organizativa. También agradeció el trabajo del Servicio de Deportes y el respaldo de las instituciones y empresas colaboradoras.

Respaldo de instituciones y empresas

Los Campeonatos de España Universitarios 2026 de Pádel están organizados por la Universidad de Málaga, junto al Consejo Superior de Deportes, la Junta de Andalucía, las Universidades Públicas Andaluzas y el Comité Español de Deporte Universitario.

Además, cuentan con la colaboración de Coca-Cola, Carrefour, Safa Motor, Residencia Alfil y Vals Sport.

La prueba se suma al campeonato de escalada ya celebrado en Estepona dentro del reparto de sedes de los campeonatos nacionales organizados este año por las universidades públicas andaluzas.