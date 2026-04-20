El XXVIII Triatlón 'Villa de Estepona' abre su plazo de inscripción con previsión de 240 participantes

El Ayuntamiento de Estepona ha abierto el plazo de inscripción para el XXVIII Triatlón 'Villa de Estepona' 2026, que se celebrará el próximo domingo 7 de junio. La competición, considerada una de las más antiguas de Andalucía, espera reunir a un máximo de 240 atletas y se ha consolidado como referencia ineludible tanto para deportistas profesionales como aficionados.

Cartel de presentación del XXVIII Triatlón Villa de Estepona 2026 / Diputación Provincial de Málaga

Tres disciplinas por el corazón de Estepona

La prueba se disputará en modalidad Sprint. Los participantes deberán completar 750 metros a nado en la playa de La Rada, con salida desde las 09:00 horas, seguidos de 20 kilómetros en bicicleta en un circuito urbano de cuatro vueltas y, para cerrar la jornada, una carrera a pie de 5 kilómetros por el casco urbano de Estepona.

El triatlón está organizado de forma conjunta por la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Estepona y el Club Deportivo Estepona Triatlón, con la Federación Andaluza de Triatlón como entidad colaboradora. Además, la prueba es puntuable para el XXVI Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Málaga.

Inscripciones y premios

El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del 1 de junio a través de la web www.triatlonandalucia.org . El precio de inscripción es de 30 euros para federados y 40 euros para no federados.

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La competición repartirá trofeos para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos en categorías absolutas e individuales por clubes, así como medallas para los tres primeros de cada categoría, juvenil, júnior, sub-23, sénior y veteranos del 1 al 5, incluido el triatlón paralímpico.