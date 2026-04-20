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El XXVIII Triatlón 'Villa de Estepona' abre su plazo de inscripción con previsión de 240 participantes

La prueba se disputará en modalidad Sprint el domingo 7 de junio con natación en la playa de La Rada, circuito urbano en bici y carrera a pie por el casco histórico

Ganadores de la edición XXVII de &quot;Villa Estepona &quot; 2025.

Ganadores de la edición XXVII de "Villa Estepona " 2025. / Federación Andaluza de Triatlón

Álvaro Borrego

El Ayuntamiento de Estepona ha abierto el plazo de inscripción para el XXVIII Triatlón 'Villa de Estepona' 2026, que se celebrará el próximo domingo 7 de junio. La competición, considerada una de las más antiguas de Andalucía, espera reunir a un máximo de 240 atletas y se ha consolidado como referencia ineludible tanto para deportistas profesionales como aficionados.

Cartel de presentación del XXVIII Triatlón Villa de Estepona 2026

Cartel de presentación del XXVIII Triatlón Villa de Estepona 2026 / Diputación Provincial de Málaga

Tres disciplinas por el corazón de Estepona

La prueba se disputará en modalidad Sprint. Los participantes deberán completar 750 metros a nado en la playa de La Rada, con salida desde las 09:00 horas, seguidos de 20 kilómetros en bicicleta en un circuito urbano de cuatro vueltas y, para cerrar la jornada, una carrera a pie de 5 kilómetros por el casco urbano de Estepona.

El triatlón está organizado de forma conjunta por la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Estepona y el Club Deportivo Estepona Triatlón, con la Federación Andaluza de Triatlón como entidad colaboradora. Además, la prueba es puntuable para el XXVI Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Málaga.

Inscripciones y premios

El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del 1 de junio a través de la web www.triatlonandalucia.org. El precio de inscripción es de 30 euros para federados y 40 euros para no federados.

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La competición repartirá trofeos para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos en categorías absolutas e individuales por clubes, así como medallas para los tres primeros de cada categoría, juvenil, júnior, sub-23, sénior y veteranos del 1 al 5, incluido el triatlón paralímpico.

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