El Athletic despeja fantasmas apoyado en Guruzeta y Unai Simón

El Athletic Club sumó un triunfo vital frente a Osasuna (1-0) en San Mamés que le asegura virtualmente la permanencia gracias a un gol de Gorka Guruzeta en la primera parte y a dos intervenciones de altísimo nivel de Unai Simón en la segunda, una de ellas en un penalti lanzado por Ante Budimir.

Al equipo navarro, habitualmente un visitante incómodo en 'La Catedral', le faltó juego y energía para equilibrar el ímpetu local y poner en más problemas a los de Ernesto Valverde, que acuciados por la necesidad tiraron de raza para lograr tres puntos fundamentales.

Comenzó mandando el Athletic ante un Osasuna bien plantado, pero que se llevó pronto el primer susto. Tras un córner botado por Nico Williams, el colegiado decretó penalti por mano de Lucas Torró, pero acabó rectificando su decisión tras ver la acción en el VAR.

La jugada calentó aún más la temperatura en la grada en una tarde calurosa, con unos 30 grados y una intensa sensación de bochorno. El equilibrio del primer cuarto de hora lo rompió el Athletic en el minuto 16 en una rápida acción iniciada en un saque de banda que pilló descolocada a la zaga rival.

Berenguer filtró un buen pase a Nico Williams, el extremo internacional enganchó un disparo seco y rápido que rechazó Sergio Herrera con apuros y Guruzeta, muy atento, remachó al fondo de la portería.

Lejos de provocar la reacción del equipo navarro el 1-0 aturdió a los de Alessio Lisci, que no encontraban la manera de conectar con Víctor Muñoz, su principal baza en ataque. Sin ritmo ni profundidad, el juego de Osasuna no inquietó en ningún momento a un Athletic muy cómodo y al que su necesidad le animó más a amarrar que a ser ambicioso.

El defensa del Athletic Andoni Gorosabel y el centrocampista de Osasuna Víctor Muñoz. / Miguel Toña / EFE

Aún así los rojiblancos tuvieron un par de ocasiones para doblar la ventaja antes del descanso, primero en un disparo lejano de Ruiz de Galarreta (m.23) y, la más clara, con un tiro cruzado de Berenguer (m.39) en una acción que dejó en evidencia a la zaga osasunista.

Unai Simón gana la partida a Budimir desde los once metros

El partido se reinició tras el descanso bajo los mismos parámetros, con dominio local y sin demasiado ritmo, aunque el primer susto importante fue para el Athletic.

La primera aproximación de Osasuna al área rojiblanca, en el minuto 53, acabó en un tiro desviado de Budimir, pero a instancias del VAR el árbitro revisó la jugada y decretó penalti por mano de Yeray. El propio Budimir lanzó desde los once metros, pero Unai Simón se agigantó para achicar el espacio y detener con autoridad el lanzamiento del croata.

Los de Valverde, sin embargo, no aprovecharon ese subidón para dar el paso definitivo y Osasuna amagó primero con Víctor Muñoz y más tarde en un cabezazo envenenado de Budimir que resolvió Unai Simón con una extraordinaria y decisiva intervención.

Los locales se repusieron, pero pagaron un caro peaje en el tramo final con los problemas físicos de Laporte y Yuri que gastaron los dos últimos cambios de Valverde. Los ocho minutos de tiempo extra fueron de alta tensión. La segunda amarilla a Jauregizar derivó en el arreón final de Osasuna y la defensa con el alma del 1-0 por parte de un Athletic que, como todo el año, sufrió hasta el pitido final.

- Ficha técnica:

1.- Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Laporte (Vivian, m.74) Yuri (Adama, m.81); Ruiz de Galarreta (Rego, m.64), Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer (Sancet, m.64), Nico Williams (Navarro, m.64); y Guruzeta.

0.- Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando (Raúl, m.84), Galán; Moncayola (Moi Gómez, m.84), Torró (Rubén Moro, m.71); Rubén García (Iker Muñoz, m.71), Aimar (Kike Barja, m.78), Víctor Muñoz; y Budimir.

Gol: 1-0, m.16: Guruzeta.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán). Expulsó por doble amonestación a Jauregizar (m.10 y m.91). Mostró tarjeta amarilla a Iñaki Williams (m.97), del Athletic, y a Aimar (m.48) y Moi Gómez (m.98), de Osasuna.

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Incidencias: Partido de la 33ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés con 47.500 espectadores en las gradas.