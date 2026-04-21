Reparto de puntos entre Mallorca y Valencia que no deja contento a ninguno

Mallorca y Valencia firmaron las tablas en Son Moix en un duelo donde los bermellones se adelantaron gracias al gol de Samu Costa y Sadiq igualó un partido que deja un punto insuficiente para ambos equipos en su lucha por la permanencia.

El nivel de fútbol que se plasmó sobre el terreno de juego no correspondió con el ambiente de Son Moix, que vivió una de las mejores entradas de la temporada y presenció un primer tiempo sin actividad por parte de ningún equipo.

El primer contratiempo lo sufrió el Valencia, que lejos de sumar noticias positivas vio cómo se lesionaba por enésima vez Thierry Correia, lo que obligaba a debutar a Renzo Saravia dos meses después de su fichaje. Solo Sergi Darder probó a Dimitrievski en los primeros 45 minutos con dos disparos muy lejanos y sin peligro para el macedonio, que se marchó a vestuarios desquiciado por la amarilla que le mostró César Soto tras ralentizar los saques de portería.

El partido solo podía mejorar tras el descanso, y esa premisa la cumplió un Mallorca que dominó la posesión en la primera parte y castigaría al Valencia a balón parado nada más regresar al terreno de juego. En una acción a balón parado, la tercera que aprovecha el conjunto de Martín Demichelis en los dos últimos partidos, Sergi Darder puso un centro a medida para que Samu Costa, completamente liberado por un despiste en la marca de Tárrega, adelantaba a los suyos y desataba la euforia de la afición mallorquinista.

A partir de ese momento, el campo se inclinó completamente hacia la portería de Dimitrievski, que se convirtió en el salvador del equipo che dados los constantes errores de la línea defensiva. Sin embargo, el Mallorca no aprovecharía las oportunidades de Muriqi y Virgili y terminaría pagándolo en el segundo acercamiento del Valencia a la portería de Leo Román en todo el partido.

Rioja, que fue un incordio desde su entrada al césped para Mojica, puso un centro muy corto que buscaba a Javi Guerra en el costado derecho, y el valenciano peinó el balón al área pequeña para que Sadiq empujara con un testarazo el balón al fondo de las mallas y pusiera las tablas en el marcador.

Los minutos finales de partido dejaron el regreso de Javi Llabrés en el Mallorca tras lesión y un reflejo de la situación de los dos equipos, que pudieron apretar para ganar el partido pero se encontraron con el miedo a perder ante un rival directo y firmaron un empate que sabe a poco en ambos bandos.

Ficha técnica

1- RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell (David López, m.76), Mojica; Darder, Samu, Morlanes (Antonio Sánchez, m.76), Pablo Torre (Javi Llabrés, m.84); Asano (Virgili, m.56), Muriqi.

1- Valencia CF: Dimitrievsky; Thierry (Saravia, m.10), Pepelu, Tárrega, Gayà; Diego López (Rioja, m.60), Ugrinic (Javi Guerra, m.60), Guido, Ramazani (Jesús Vázquez, m.95); Beltrán (Danjuma, m.60), Sadiq.

Goles: 1-0, m.48, Samu Costa; 1-1, m.67, Sadiq.

Árbitro: César Soto (Comité riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores visitantes Stole Dimitrievski (m.41) y Guido Rodríguez (m.52).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports entre RCD Mallorca y Valencia en el Estadio Mallorca Son Moix ante 20.103 espectadores.