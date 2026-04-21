La IX Media Maratón de Fuengirola eleva su límite a 3.000 dorsales

La ciudad de Fuengirola continúa calentando motores para una de sus grandes citas deportivas del año. La novena edición de su Media Maratón ha ampliado el número máximo de participantes hasta los 3.000 corredores, consolidando su crecimiento y popularidad en el calendario andaluz.

La prueba se celebrará el próximo 8 de noviembre y ya cuenta con más de 1.300 inscritos. La alcaldesa, Ana Mula, ha sido la encargada de presentar oficialmente el evento junto a representantes deportivos y patrocinadores.

Crecimiento y novedades

Desde la apertura de inscripciones el pasado mes de diciembre, el ritmo de participación ha sido constante. Como novedad, ya está disponible también la inscripción para la carrera de cinco kilómetros a través de la plataforma Dorsalchip.

Además, esta edición incorpora cajones de salida por tiempos, una mejora solicitada por los propios atletas para optimizar la experiencia de carrera.

Un recorrido rápido y atractivo

El trazado volverá a ser uno de los grandes atractivos de la prueba. Se trata de un circuito llano y rápido que discurrirán por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como el Castillo Sohail, el Paseo Marítimo o el entorno de Los Boliches.

La salida y la meta estarán ubicadas en el Recinto Ferial, que se convertirá en el centro neurálgico de la jornada.

Ambiente festivo y participación internacional

La Media Maratón se ha consolidado como una de las pruebas más destacadas de Andalucía. En la pasada edición se alcanzaron los 2.520 corredores, con participación internacional de hasta 30 nacionalidades y el apoyo de unos 300 voluntarios.

El evento volverá a contar con una gran fiesta final con música en directo, sorteos, servicios para corredores y una tradicional paella para los participantes.

Precios y plazos de inscripción

Las tarifas varían según la distancia y la fecha de inscripción. La prueba de 5 kilómetros parte desde los 8 euros, mientras que la media maratón (21 km) tiene un coste inicial de 23 euros hasta el 13 de septiembre.

Posteriormente, los precios aumentarán progresivamente hasta alcanzar los 33 euros en los últimos días previos a la carrera. Los atletas de clubes locales contarán con tarifas reducidas.

Noticias relacionadas

La camiseta conmemorativa de esta edición estará inspirada en la glorieta Mare Nostrum, uno de los enclaves urbanos más representativos de la ciudad. Como antesala al evento, los días 6 y 7 de noviembre se celebrará la Feria del Corredor en la plaza de España, con espacios dedicados al deporte, la salud y el ocio.