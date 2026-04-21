Rugby
El Rincón de la Victoria celebra la segunda edición del Torneo Intercentros de Rugby con 250 alumnos
El evento reunirá a estudiantes de cuatro institutos en una jornada deportiva centrada en el compañerismo, esfuerzo y valores
Álvaro Borrego
El municipio del Rincón de la Victoria acogerá el próximo jueves 23 de abril la segunda edición del Torneo Intercentros de Rugby, del que participarán un total de 250 alumnos de 1º de ESO procedentes de cuatro centros educativos de localidad como son, IES Bezmiliana, IES Ben Al Jatib, IES Margarita Salas e IES Puerta de la Axarquía.
Lugar y horario
La actividad tendrá lugar entre las 9:30 y las 13:00 horas en el campo de rugby Manuel Becerra, donde los estudiantes competirán en una serie de encuentros organizados en partidos de rugby tag de 5 contra 5, con encuentros de 7 minutos de duración y cuatro campos simultáneos.
El torneo está impulsado por el Club Rugby Victorianos en colaboración con APAL deportes, con el objetivo de acercar este deporte a los más jóvenes y promover hábitos saludables.
¿Qué es el Rugby Tag?
El Rugby Tag es una modalidad de formación en la que se sustituyen los placajes típicos de este deporte por el robo de unas cintas que los jugadores deben llevar en la cintura.
Esta iniciativa busca fomentar el deporte, el trabajo en equipo y los valores del rugby entre los más jóvenes, favoreciendo además la convivencia entre alumnos de diferentes centros educativos.
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