El Club Invictus Málaga hace historia en el Europeo de Taekwondo-Do ITF con tres medallas

El Taekwondo-Do ITF malagueño vive un gran momento de forma. El Club Invictus Málaga ha firmado una participación histórica en el Campeonato de Europa celebrado en Maribor (Eslovenia) del 12 al 19 de abril de 2026, regresando con un destacado botín de tres medallas: una de plata y dos de bronce.

El club, que aportó siete deportistas a la selección española, ha sido responsable de un tercio de las medallas conseguidas por el combinado nacional, reafirmando su papel protagonista en esta disciplina.

Tristán Cesmendo, subcampeón de Europa

El gran resultado llegó de la mano de Tristán Cesmendo Díaz, quien se proclamó subcampeón de Europa en la modalidad de Tul individual júnior masculino.

El joven deportista completó un recorrido impecable, superando a competidores de Irlanda, Italia, Suecia y Polonia. En la final, cayó ante el representante sueco por un ajustado 4-1, firmando una actuación brillante en su primera final continental.

Dos bronces de alto nivel

Daniela Jurado Picón volvió a demostrar su consistencia al colgarse el bronce en combate individual femenino (-61 kg), sumando así su tercer podio consecutivo en un Europeo. Tras vencer a rivales de Hungría, Rumanía y Polonia, cedió en una semifinal muy igualada ante Irlanda, decidida en los últimos segundos.

Daniela Jurado consigue el bronce em el europe disputado en Maribor. / Club Invictus Málaga

Por su parte, Ana Pareja Montes protagonizó un debut sobresaliente en la categoría pre-júnior (-56 kg). La malagueña superó con autoridad a competidoras de Irlanda y Rumanía antes de caer en semifinales ante Ucrania, dejando grandes expectativas de futuro.

Ana Pareja consigue el bronce en el europeo disputado en Maribor. / Club Invictus Málaga

El buen papel del equipo se completó con las actuaciones de Elena Sanz, Lina Deblauwe, Judit Ruiz y Daniel Sepúlveda, quienes alcanzaron los cuartos de final y se quedaron a las puertas del podio, evidenciando el alto nivel competitivo del club.

España, en el top 15 europeo

Bajo la dirección técnica de Artur Ababii, entrenador del Club Invictus y de la selección nacional, España finalizó en el puesto 15 del medallero con un total de nueve metales (1 oro, 2 platas y 6 bronces). El ranking por países estuvo liderado por Rumanía, seguida de Irlanda y Polonia.

“Estos resultados son fruto del trabajo diario y del talento de nuestros deportistas, que llevan el nombre de Málaga y España a lo más alto”, destacó Ababii tras la competición.

Desde el club han querido destacar el respaldo recibido por parte del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, así como de patrocinadores privados. También han subrayado el apoyo del Consejo Superior de Deportes y de la Real Federación Española de Taekwondo.

Con estos resultados, el Club Invictus Málaga se consolida como el principal referente del Taekwondo-Do ITF en la provincia, manteniendo su compromiso con la formación y la alta competición.

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Próximos desafíos en el calendario

El Club Invictus Málaga ya tiene fijadas en su agenda las próximas citas clave de la temporada. El 9 de mayo participará en el Open de Roquetas de Mar, correspondiente a la Liga Nacional. Posteriormente, del 28 de septiembre al 4 de octubre, competirá en la Copa del Mundo que se celebrará en Benidorm. Finalmente, el 28 de noviembre, el equipo cerrará este ciclo de competiciones con la disputa del Open de Málaga, integrado en la Liga Europea.