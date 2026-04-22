Fecha y horario de los cuartos de final de Liga entre el Costa del Sol y el Beti-Onak

El Costa del Sol Málaga de balonmano ya conoce la hoja de ruta que tiene que seguir hacia el título de la Liga Guerreras Iberdrola. Las malagueñas se medirán al Replasa Beti-Onak en los cuartos de final del play off, con el factor pista a favor, después de quedar por delante de las navarras en la temporada regular, clasificadas en sexta posición mientras que las de Suso Gallardo terminaron terceras.

Será una eliminatoria a doble partido que se disputará una vez finalicen los partidos de la EHF European Cup, cuyo final tendrá lugar este sábado en A Sangriña en el que las 'panteras' tendrán que remontar una desventaja de dos goles.

Cartel de los cuartos de los cuartos de final de los playoffs / Costa del Sol balonmano

Una agenda apretada

El calendario se aprieta para el equipo de Suso Gallardo en la recta final de la temporada. Desde Galicia, donde las malagueñas juegan contra el Club Balonmano Atlético Guardes en la EHF European Cup, las jugadoras viajarán directamente a tierras navarras sin pasar por casa para afrontar el primer partido de la eliminatoria.

Ese primer duelo se disputará en el Polideportivo Hermanos Induráin de Villava el martes 28 de abril a las 19.00 horas. El partido de vuelta, con el pabellón de Carranque como escenario, está fijado para el domingo 3 de mayo a las 12.00 horas, donde las malagueñas tendrán el apoyo de su afición para cerrar el pase a las semifinales.

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Partido de la temporada de la Liga Guerreras Iberdrola. / Alejandro Gonzalez Amador

Precedentes equilibrados

Los duelos entre ambos clubes en esta temporada anticipan una eliminatoria muy igualada. El encuentro de la primera jornada en suelo navarro acabó en empate (23-23), mientras que el partido disputado en el Pérez Canca en enero se saldó con victoria malagueña por 25-23. Dos equipos que han competido en Europa este curso y que vuelven a verse las caras, esta vez con un billete para las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola en juego.