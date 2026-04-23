César Aneas renueva una temporada más como entrenador del CAB Estepona

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona de la máxima categoría del baloncesto español busca dar continuidad a su proyecto en la élite con la renovación de César Aneas, quien logró la salvación del equipo. Las pupilas del entrenador catalán, a falta de una jornada de liga regular, optan a, en el año de debut en LF Endesa, estar entre los ocho mejores y disputar los play offs por el ascenso y obtener plaza para competición europea la próxima temporada.

Objetivo cumplido

El técnico de Badalona, después de cumplir con el objetivo marcado por el club y haber logrado que la plantilla sacara su mejor versión durante los últimos dos tercios de la competición, afrontará en la campaña 2026/27 su primera temporada con las riendas del equipo desde el inicio de la temporada y pudiendo adaptar la confección del equipo al estilo de juego que Aneas quiera imponer.

12 victorias en 20 partidos

Aneas, a falta de disputar el encuentro ante Kutxabank Araski que cierra la liga regular, ha logrado 12 victorias desde su llegada, que en ese mismo periodo de tiempo solo superan los tres equipos participantes en Euroliga, Hozono Global Jairis e Innova-TSN Leganés.

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Así, Ingeniería Ambiental CAB Estepona comienza a dar forma al proyecto de la que será la segunda temporada en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, en la que buscará seguir afianzándose en LF Endesa, donde la pasada campaña logró poner a la provincia por primera vez y devolver a Andalucía a la élite tras diez años de ausencia.