El Real Madrid jugará ante el Hapoel con aforo reducido y sin afición visitante en el Movistar Arena

Los dos primeros partidos de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga de baloncesto entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv israelí se disputarán en el Movistar Arena con aforo reducido y con más medidas de seguridad, como el control de acceso con DNI y sin presencia de aficionados visitantes.

Los aficionados que acudan el miércoles 29 de abril y el viernes 1 de mayo a estos dos primeros partidos del 'playoff' de la máxima competición continental se encontrarán con que las primeras filas del pabellón estarán vacías, y además deberán presentar su documento de identidad para acceder al recinto.

Los aficionados del Hapoel Tel Aviv, por su parte, no podrán adquirir entradas ni acudir al recinto deportivo, que contará además con un refuerzo del control de entrada y restringirá el acceso con elementos de animación solo al ámbito deportivo. Los accesos al Movistar Arena abrirán con mayor antelación.

450 policías

El dispositivo de seguridad aprobado especialmente para estos partidos estará integrado por unos 450 efectivos policiales, que contarán con la colaboración de un equipo reforzado de miembros de seguridad privada.

Así se ha acordado tras la reunión de coordinación para la seguridad de estos partidos celebrada este jueves en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, en la que se han tenido en cuenta los informes policiales y la valoración de la Oficina Nacional de Deportes.

En el contexto actual, se ha decidido rebajar de alto a medio el nivel de riesgo para este tipo de partidos, en los que participan clubes deportivos de Israel en el marco del conflicto en Oriente Próximo, según apuntan fuentes de la Delegación del Gobierno.

La Delegación del Gobierno ha trasladado su agradecimiento al Real Madrid por su "voluntad de colaboración y responsabilidad". Los partidos podrán disputarse de forma segura y compatible con el derecho de reunión de los manifestantes que se concentrarán en los exteriores del Palacio.

Precedentes a puerta cerrada

Por su parte, el club blanco apuntó en un comunicado oficial que "atiende la recomendación realizada por la Policía Nacional en la reunión" de esta mañana, y "limitará el aforo". "Solo podrán acceder a los dos partidos los abonados de nuestro equipo de baloncesto y los clientes de Área VIP", apuntó, recordando que deberán presentar su DNI. "El Real Madrid redoblará sus esfuerzos en todas las áreas y adoptará las medidas oportunas para garantizar que nuestros abonados puedan disfrutar del encuentro con normalidad", añade.

Los últimos partidos que han disputado en la capital el Hapoel y el Maccabi, los equipos israelíes que juegan en la Euroliga, se han disputado a puerta cerrada en el Movistar Arena después de que así lo decidieran la Delegación del Gobierno en Madrid en coordinación con las fuerzas de seguridad y los clubes deportivos madrileños involucrados.

Estas medidas, encaminadas a garantizar la seguridad en el contexto de los partidos, han sido criticadas por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, señalando la "incompetencia" del delegado.

El Real Madrid disputará el miércoles 29 de abril y el viernes 1 de mayo los dos primeros partidos de esta eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga que se juega al mejor de cinco, por lo que en caso de tenerse que jugar un quinto, este sería también en el Movistar Arena.