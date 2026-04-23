La Women Padel Oysho consolida su éxito en Marbella

El circuito Women Padel Oysho hizo parada en Marbella con una prueba que volvió a confirmar el excelente momento que vive el pádel femenino amateur. El escenario no podía ser otro que Nueva Alcántara Club, reconocido como el mejor club del mundo de pádel en 2023, 2024 y 2025 por los PadelSpain World Padel Awards.

Durante tres jornadas marcadas por el sol y unas condiciones inmejorables, cerca de 250 jugadoras disfrutaron de una intensa experiencia deportiva en uno de los entornos más privilegiados del pádel internacional.

El torneo arrancó con una rueda de prensa institucional que puso en valor el crecimiento del deporte femenino y su impacto social. El acto contó con la presencia de Lisandro Vieytes, delegado de Deportes, Sanidad, Consumo y Servicios del Ayuntamiento de Marbella; José Pérez García, presidente de la Federación Andaluza de Pádel; y Pedro Cabral, CEO del club anfitrión.

Un encuentro que no solo sirvió como punto de partida del torneo, sino también como espacio para reivindicar el papel del deporte como herramienta de visibilidad, igualdad y desarrollo.

Torneo en crecimiento

Fiel al ADN de Women Padel Oysho, la prueba de Marbella fue mucho más que competición. A lo largo de los tres días, las jugadoras no solo compitieron, sino que formaron parte de una experiencia global donde el bienestar y la conexión tuvieron un papel protagonista. Todas las participantes pudieron disfrutar de servicio de masajes durante las tres jornadas, incorporando el cuidado físico como parte esencial del torneo.

Además, se llevó a cabo un clínic de pádel impartido por entrenadores profesionales dirigido a trabajadoras del Ayuntamiento de Marbella, una iniciativa que refuerza el compromiso del circuito con la promoción del deporte femenino desde la base.

Se impusieron las parejas Noelia Bermúdez - Laura Gómez (1ª categoría), Mónica López - Marina Velasco (2ª categoría), Andrea Hernández - María Guerrero (3ª categoría drive), Holly - Charlotte (3ª categoría revés), Ana Montosa - Carmen Castro (4ª categoría drive), Alba Rodríguez - Sara Ruiz (4ª categoría revés), Marta Valle - Ana Caballero (5ª categoría drive) y Ala Sushko - Diana Ishutina (5ª categoría revés).

El domingo tuvo lugar la jornada de clausura, con la entrega de premios a las jugadoras ganadoras y un gran sorteo final que puso el broche a un fin de semana marcado por el deporte, el buen ambiente y la energía de una comunidad en constante crecimiento.

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Rumbo a Barcelona

Tras el éxito de Marbella, el circuito ya mira hacia su siguiente gran cita: la WPO Internacional, que se celebrará del 8 al 10 de mayo en Barcelona. Una prueba que reunirá a jugadoras de todo el mundo y que supone un paso más en la expansión internacional de Women Padel Oysho.