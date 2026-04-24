El CAB Estepona culmina la temporada regular de la LF Endesa con el play off por el título ya garantizado

Ingeniería Ambiental CAB Estepona recibe este sábado (19.00 horas) a Kutxabank Araski en la última jornada de liga regular, con los deberes hechos y ante un rival que busca una victoria que asegure su permanencia.

Tras una temporada de debut en la que costó adaptarse a la categoría y en la que el equipo pasó muchas jornadas cerca del descenso, el equipo ha visto recompensado su trabajo y ahora afronta este tramo sin presión, devolviendo a la afición todo su apoyo. Clasificadas para la lucha por el título y con billete europeo para la 2026/27, las de César Aneas reciben a Kutxabank Araski, que necesita ganar para asegurar la permanencia y evitar depender de un triunfo de Joventut que podría condenarlas al descenso.

Ambiente festivo, pero con objetivos

Lo que parecía iba a ser el cierre de la temporada en el Pineda se prolongará al menos un día más -el jueves día 30 se celebrará el partido de ida de cuartos de final-, pero no por ello va a ser un día menos festivo para el CAB Estepona, que buscará regalar un nuevo triunfo a su afición y tratar de escalar a la séptima posición, para lo que debe esperar una derrota de Ensino Lugo.

Un rival con urgencias

Enfrente estará el conjunto entrenado por Made Urieta, que esta campaña cumple diez temporadas consecutivas en LF Endesa desde su ascenso tras la 2015/16 y llega a Estepona tras ganar dos de sus tres últimos encuentros, con una rotación en la que muchas jugadoras pueden dar un paso adelante en el apartado ofensivo y sabiendo que el partido es una auténtica final para ellas.

César Aneas

El entrenador de Ingeniería Ambiental CAB Estepona, César Aneas, compareció ante los medios para analizar el encuentro de este sábado, en el que su equipo se enfrentará a un rival que llega con necesidad de victoria. “Se juegan una plaza en la Liga, algo muy importante, por lo que nos van a exigir mucho. Además, vienen jugando muy bien en los últimos partidos”, comentó en rueda de prensa.

El catalán explicó que durante toda la semana transmitió a sus jugadoras la importancia del partido y “ser profesionales” para “hacer un buen papel” frente a la afición del Pineda en un partido donde están en juego “muchas cosas” no solo para el conjunto de la Costa del Sol, sino para su rival y Joventut.

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Centrado en su equipo, Aneas explicó que sus jugadoras deben “intentar ser sólidas en el rebote y poder llegar jugando y compartiendo el balón para hacer nuestro baloncesto”.