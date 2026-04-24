Balonmano
El Costa del Sol busca una remontada que le lleve a la final de la EHF European Cup
El equipo malagueño deberá ganar este sábado al Mecalia Atlético Guardés por dos o más goles después del 24-26 de la ida en Carranque
Creer. Es el sentimiento de ambición y resiliencia con el que el Costa del Sol Málaga se planta este sábado en Galicia. En la otra punta del mapa, las 'panteras' tratarán de conseguir el billete para su tercera final de la EHF European Cup. Es un desafío mayúsculo porque en A Sangriña espera una atmósfera de día grande y un Mecalia Atlético Guardés que tiene ventaja de la ida (24-26).
Le queda una vida extra a las malagueñas, una bala de plata, que tratarán de aprovechar desde las 20.30 horas (en directo por la Televisión Galega). Bien vale regresar a uno de los dos escalones más altos del Viejo Continente.
Remontada con lesiones
No es el mejor escenario para el equipo de Suso Gallardo, al que están golpeando duramente las lesiones. La dinámica es clara al haber enlazado cuatro derrotas. «Sabemos de la complejidad del encuentro, la renta, jugar en una pista que aprieta tanto… Además, con cuatro o cinco bajas importantísimas que a nosotras nos lastran, sobre todo, en la rotación. Muchas son puntales, pero no es excusa. Tenemos la ilusión de competir, sabemos que no somos el favorito; pero tenemos la ilusión, la experiencia y queremos intentarlo», aseguró en el entrenador en la previa.
«Este equipo se lo merece, está sufriendo mucho. Tiene algo más que decir, son 60 minutos y vamos a intentarlo todo para darnos una alegría y pasar a esa final europea», añadió el entrenador malagueño.
En busca de la tercera final
El premio es suculento, la tercera final continental de la historia. 2021, 2022, ¿será también 2026? Es el sueño de las malagueñas, que estarán acompañadas por poco más de una veintena de aficionados en A Guarda. Es el día para que este grupo de la época dorada vuelva a sacar ese ADN de campeón. Puede ser otro de esos días grabado con letras de oro.
‘No hay reto imposible si lo luchas con pasión’, reza el himno de las 'panteras'. El Costa del Sol Málaga está a sólo 60 minutos de la final de la EHF European Cup.
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