El Nueces de Ronda Atlético Torcal busca dar un golpe definitivo por la permanencia

Partido clave el que disputará el Nueces de Ronda Atlético Torcal este sábado, a las 18.00 horas, en el Pabellón Jara Carrillo de la localidad murciana de Alcantarilla. Se mide en un duelo igualado a La Boca Te Lía Futsal Alcantarilla, equipo que está prácticamente salvado y sin opciones a pelear por nada más. El conjunto malagueño, por su parte, busca una victoria que le dé la puntilla a la permanencia.

De conseguir la victoria y que no lo haga Penya Esplugues no, podría ponerse a 11 puntos del descenso a falta de 4 jornadas, lo que sería definitivo y haría poder planificar la próxima temporada con más tranquilidad a los de Víctor Quintero y compañía.

Tras esta jornada, la Liga sufrirá un parón para la disputa de la fase final de la Copa de la Reina en la que el Nueces de Ronda Atlético Torcal tomará parte midiéndose a Castro Bloques Cando, por lo que el encuentro es importante para afrontar la cita copera con moral y buenas sensaciones.

Los dos equipos sufrieron la derrota frente a dos gigantes en la anterior jornada. Futsal Alcantarilla perdió 4-1 en su visita a Futsi Navalcarnero, mientras que las malagueñas cayeron en casa frente al intratable Melilla por 0-4. Los mayores peligros del LBTL Futsal Alcantarilla se centran en su pívot Dany Domingos, con un gran reconocimiento internacional, y Teresa Julve en la portería, además de otras jugadoras de gran nivel como Miriam o Bet Carrasco.

Víctor Quintero

En declaraciones para la previa del encuentro, el técnico Víctor Quintero reconoció: "Melilla fue complicado porque tuvimos a mucha gente con problemas, las chicas se esforzaron muy bien, aunque la realidad es que estuvieron muy por encima nuestra. Nos toca ahora Alcantarilla que es un rival que se ha ido asentando con los cambios que ha tenido. Nos toca un desplazamiento que curiosamente nuestro primer partido de pretemporada con tantos cambios fue allí. Espero un partido más parejo que el que jugamos en el mes de agosto y difícil, aunque poco a poco vamos recuperando gente. A ver si podemos jugar con un número importante de gente y plantar cara y, por qué no, llevarnos unos puntos que nos vendrían muy bien antes de irnos a ese parón para disfrutar de la Copa de la Reina”.

Guida Carvalho

Por su parte, la jugadora lusa Guida Carvalho expresó: "Jugamos contra Alcantarilla. Sabemos que tienen una plantilla muy fuerte, pero nosotras venimos de una dinámica muy buena. A pesar de esta última derrota creo que competimos bien contra Melilla y esta semana hemos seguido trabajando mucho para sacar puntos en este partido”.

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El encuentro podrá seguirse desde las 18.00 horas de este sábado en el canal de YouTube oficial de Futsal RFEF y comentarse en las redes sociales de ambos equipos.