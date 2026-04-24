Torremolinos acoge la Copa de Europa de triatlón 2026 con la élite continental

La playa de Los Álamos acogió este jueves la presentación oficial de la Copa de Europa de Triatlón de Torremolinos 2026, una cita internacional del calendario de Europe Triathlon que reunirá este fin de semana a algunos de los mejores triatletas del panorama europeo en categorías élite y júnior. El evento, que se celebrará los días 24 y 25 de abril, cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga.

El acto, celebrado en el propio entorno del circuito de competición, contó con la participación de Juan Rosas, vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación de Málaga; Jorge García, director de competiciones de la Federación Española de Triatlón; Juan Manuel Ortiz, director de comunicación de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía; y Ramón Alcaide, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos.

Presentación oficial de la copa de Europa de Triatlón en Torremolinos. / Diputación provincial de Málaga

Impacto deportivo

Durante su intervención, Juan Rosas puso en valor el crecimiento del triatlón en España y el trabajo de la Federación Española, destacando que se trata de “un deporte espectacular, pero también muy exigente”. Asimismo, subrayó la importancia de acoger competiciones internacionales en la provincia: “Traer competiciones como esta permite que nuestros deportistas compitan en casa y que los aficionados puedan disfrutar del mejor triatlón de cerca”.

Rosas también incidió en el impacto promocional del evento, señalando que supone “una oportunidad para mostrar Torremolinos y la provincia de Málaga al mundo a través del deporte”.

Por su parte, Juan Manuel Ortiz agradeció la elección de Andalucía y de Torremolinos como sede, resaltando el valor del entorno: “No hay que irse muy lejos para encontrar un escenario como este. Es un espacio inmejorable, tanto desde el punto de vista urbano como deportivo y turístico”.

Compromiso institucional y consolidación del destino

El concejal de Deportes, Ramón Alcaide, ha cerrado el acto agradeciendo el compromiso de todas las instituciones y de la Federación Española de Triatlón, destacando que “desde el primer momento la apuesta por Torremolinos ha sido clara”. También ha subrayado la complejidad organizativa de una prueba que combina tres disciplinas y el entorno marítimo, asegurando que el nivel organizativo está siendo excelente.

Asimismo, ha animado a la ciudadanía a implicarse en el evento: “Este fin de semana tenemos una oportunidad única de disfrutar del mejor triatlón de Europa. Animo a todos los vecinos a salir a la calle y apoyar a los deportistas”.

La Copa de Europa de Triatlón de Torremolinos se enmarca en una trayectoria reciente que ha consolidado a la ciudad como una de las sedes de referencia del triatlón nacional e internacional. En los últimos años, el municipio ha acogido citas de gran relevancia como la Gran Final del Campeonato del Mundo de Triatlón Torremolinos-Andalucía 2024, así las jornadas finales de la Liga Iberdrola y de la Liga Nacional de Clubes de Triatlón 2025. Esta nueva edición refuerza esa línea de continuidad y excelencia organizativa, proyectando a Torremolinos como un enclave consolidado para albergar competiciones de alto nivel.

El evento cuenta con el respaldo institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos, además de la colaboración de la Federación Andaluza de Triatlón y el patrocinio de Suzuki, motor del triatlón español.

Horarios y desarrollo de la competición

La actividad comenzará el viernes 24 de abril con los reconocimientos oficiales de los circuitos y los briefings técnicos para las categorías élite y júnior, marcando el inicio de un fin de semana centrado en el triatlón.

El sábado 25 de abril se desarrollará la jornada principal de competición, que arrancará a las 9.00 horas con el Triatlón Popular y continuará con las pruebas de la Copa de Europa en categorías júnior y élite a lo largo de toda la tarde.

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La competición se completará con la prueba júnior femenina a las 13.15 horas, la júnior masculina a las 15.15 horas, la élite femenina a las 17.15 horas y la élite masculina a las 19.15 horas, convirtiendo la playa de Los Álamos en el epicentro del triatlón europeo durante todo el fin de semana.