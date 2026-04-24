El XIX All-Star Minibasket masculino convierte Málaga en la capital del baloncesto base

El baloncesto base andaluz vive este fin de semana una de sus grandes citas con la celebración del XIX All-Star Minibasket masculino en Málaga. Del 24 al 26 de abril, el complejo de Los Guindos acoge tres jornadas de competición, formación y convivencia en torno a una categoría clave.

La cita, organizada por EBG Málaga, tuvo que aplazarse en febrero por las condiciones meteorológicas. Gracias al trabajo conjunto con Fundación Unicaja y Unicaja Baloncesto, el torneo regresa con un plan alternativo preparado para garantizar su desarrollo incluso si vuelve la lluvia.

Presentación del torneo

La presentación oficial del torneo contó con la participación de Manuel Dorado, responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de Fundación Unicaja; Nicolás García, presidente de EBG Málaga; Ricardo Bandrés, delegado provincial de la FAB Málaga; Ramón García, en representación de Unicaja Baloncesto; Hugo López, responsable de Sponsor y Marketing de Joma Basket y Jesús Roldán, dibujante y autor del cartel del evento.

Una participación masiva

El torneo reunirá a 250 jugadores y 16 equipos procedentes de distintos puntos de Andalucía y Melilla. Durante el fin de semana se disputarán 40 partidos, organizados en una fase inicial de grupos y una fase final que decidirá las posiciones.

Entre los clubes participantes figuran CB Puerto Real, CB El Palo, EBG Fundación Unicaja, con dos equipos, CBC Dos Hermanas, CB Algazara, Marítimo de Melilla, UB Jerez, CAB Estepona, CB Alcalá, CB Coria, Cordobasket, El Toyo Basket, G+B, Fundación Granada y CB Ciudad de Córdoba. Esta que destaca por la diversidad y el nivel competitivo de los equipos.

El defensor de la corona

El conjunto anfitrión, EBG Fundación Unicaja, parte como uno de los principales aspirantes al título. Defiende corona y mantiene el récord como el club más laureado del torneo, lo que lo convierte en la referencia a batir.

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Más allá de la competición, el evento vuelve a poner el foco en los valores del deporte base: compañerismo, respeto y formación. Tras casi dos décadas de historia, el All-Star Minibasket se consolida como una de las grandes fiestas del baloncesto formativo en Andalucía.