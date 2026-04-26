El Amivel se cuelga una plata con sabor a oro en la Eurocup 3

Heroica derrota de Amivel Reyes Gutiérrez en la final de la Eurocup 3 de Estambul ante el todopoderoso Besiktas (106-99). Aunque las derrotas siempre duelen, esta tiene sabor a oro tras la exhibición del equipo veleño ante uno de los grandes de Europa. Hasta el último minuto de partido tuvo opciones de llevarse el triunfo el conjunto de Jorge Borba, pero el mayor acierto turco de cara al aro y determinadas decisiones arbitrales privaron a Amivel de coronarse de nuevo.

Y es que llevar a un conjunto que triplica el presupuesto hasta los 106 puntos para poder llevarse el título jugando como local no es nada sencillo, con los problemas que además el conjunto malagueño ha ido arrastrando durante todo el campeonato. Un virus estomacal mantuvo en vilo a medio equipo en vísperas de la semifinal y varios jugadores llegaron in extremis a la finalísima ante los turcos.

Final disputada

Desde el primer minuto de partido Amivel dejó claro que iba a vender cara su derrota. Cimentando su juego en el tiro exterior de Kyle Marsh, la experiencia de un gigantesco Marcin Balcerowski y la anotación de Jaime Esparza, Besiktas tuvo que ponerse sus mejores galas para ganar. Ni la exhibición de Jaylen Brown, MVP del campeonato, con 37 puntos, descentró a un conjunto axárquico que aún sabiendo que la entidad del rival era mundial no se dejó impresionar.

El 51-51 al descanso dejaba todo visto para que la segunda fuera una batalla y un espectáculo. Se iba Besiktas de 10 puntos pero la salida de Carlos Martínez volvía a meter en el partido a Amivel. Cuando mejor estaba el equipo y con la opción de ponerse por delante, una decisión arbitral mal ejecutada por los colegiados del encuentro anuló una canasta a Óscar Knight completamente legal.

Los turcos no se percataron de que el adicional que estaba lanzando Leo Pekka-Tähti venía de un 2+1 anterior y tras fallarlo el rebote cayó en manos del británico que sin oposición y sin ningún jugador turco cerca anotaba el empate. Los árbitros, de manera incomprensible, anularon la canasta y obligaba al finlandés a repetir el lanzamiento.

Ahí empezó a ponerse la cosa cuesta abajo, con el equipo teniendo que remar a contracorriente pero sin perder de vista el objetivo de llegar vivo al final del partido. Con 81-75 se llegaba al último periodo y la cosa se ponía tensa. Le pitaban unos pasos a Carlos Martínez que facilitaba una nueva escapada turca y que parecía que tumbaba definitivamente a un Amivel que ya se veía exhausto de tanto desgaste físico, pero una vez más y eran tres, volvía por sus fueros a meterse con opciones de victoria (95-91).

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Incluso pudo apretar aún más la cosa pero un triple de Esparza se salía por poco. Llegaba la escapada definitiva de Besiktas de la mano de Jaylen Brown, que volvía a tirar de heroica para poner a su equipo por encima de los 100 puntos y dejar en nada las ilusiones de un Amivel Reyes Gutiérrez que a pesar de la derrota debe valorar la medalla de plata con mucho orgullo (106-99).