El CAB Estepona se medirá al Casademont en su primer play off por el título

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona volverá a escribir el próximo jueves 30 de abril una página en letras de oro para su aún corta historia en la máxima categoría del baloncesto español. Después de atar hace dos semanas la salvación en la Liga Femenina Endesa, jugará por primera vez una play off por el título. Tendrá enfrente a un Casademont Zaragoza que ha terminado la liga regular como campeón y es claro favorito.

El calendario del play off no tiene definidos los horarios, pero sí es sabido que las fechas elegidas para los cuartos de final son el 30 de abril y el 3 de mayo. Las escuadras ganadoras se enfrentarán también a doble partido los días 7 y 10 de mayo. Y la final, al mejor de tres encuentros, se disputará los días 14, 17 y 23 del próximo mes. Para el cuadro esteponero será un reto mayúsculo sorprender a un rival con récord de triunfos: 27 por apenas tres derrotas.

Octava plaza

Las de Carlos Cantero al culminado la mejor temporada de su historia. Las malagueñas han cerrado esta histórica temporada en octava posición, con 14 victorias y un total de 16 derrotas. La última la encajaron en el Pineda esta fin de semana, frente a un Kutxabank Araski que necesitaba el triunfo para atar la permanencia (74-77).

Recordemos que precisamente en casa salvaban la categoría las esteponeras ante Cadí La Seu, a dos jornadas para la conclusión de la temporada (90-66). De cara al epílogo a la temporada regular, e incluso ante el último encuentro del calendario liguero, el de este pasado sábado, el CAB Estepona ha tenido que prescindir de uno de sus pilares de la actual campaña, Sika Kone, que tomó rumbo hacia la WNBA.

Adiós anunciado

Al ser uno de los nombres propios del mejor quinteto de la temporada en la máxima competición española, su partida era un secreto a voces. Pero las últimas horas también han tenido otro nombre propio. Y es que el Pineda rendía homenaje a la capitana Noe Masiá, que rodeada de sus seres queridos anunció su retirada, después de cinco temporadas en el club, justo cuando acabe este play off por el título.

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Jugadoras como Meli Gretter, Dongue, Ceci Muhate, Claudia Contell o Lucía Rodríguez están llamadas a brillar la máximo para que las de César Aneas puedan al menos compensar la enorme diferencia presupuestaria entre un recién ascendido y el campeón de la temporada regular, que no obstante ganó por apenas cinco puntos en Estepona durante la fase regular (70-75).